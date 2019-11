Průběh celého setkání můžete sledovat on-line na našem webu. Redakce také připraví speciální přílohu, která čtenářům přiblíží vše, co se na moderované diskuzi Setkání s hejtmanem Libereckého kraje dělo. Hlavní téma setkání zní Studuj tady, pracuj tady – podpora technického vzdělávání v Libereckém kraji.

10.50 - Podle ředitele školy Semeráda nejsou děti odolní vůči učení. „Ve druhém ročníku zjistí, že se nechtějí učit a odcházejí na jednodušší školy. Firmy po nás chtějí kvalitní absolventy, problém je, že se žáci nechtějí učit. Chtějí proplouvat,“ sdělil. „Je potřeba zapojit projektovou výuku. Pak mají děti větší radost z výsledku,“ doplnil Hernych.

10.47 - Ředitelka Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Markéta Zelinková navázala na kritiku Čeřovského, že není kde se na školách dotknout řemesel. „U nás to nabízíme v centru odborného vzdělávání. Ale nemůžeme neustále dětem nadbíhat. Měla by se také nastavit hranice: kdo může kam a nenechávat všechny jít na gymnázium. I my potřebujeme kvalitní děti, aby nám všechna neodebírala gymnázia a my nemuseli vybírat jen z těch, kteří dřív chodili na dvouleté učební obory. Nelze vše nechat na rodičích.“

10.43 - „Je potřeba říci, že na výuku matematiky je dnes mnohem menší prostor, než byl dřív. A když na oborných školách musí maturovat z odborných předmětů, je těžké přidat jim ještě matematiku, to by museli maturovat ze šesti předmětů,“ vyjádřil se k maturitě z matematiky ředitel Střední průmyslové školy stavební Liberec Radek Cikl.

10.37 - Začala diskuze s hosty z pléna.

10.35 - „Je problém, že v patnácti letech se dítě nedokáže rozhodnout, ale v dospělosti už nemá příliš možností, jak třeba ve 30 změnit profesi. Třeba na Tajwanu je běžné, že existují vzdělávací střediska, kde se třeba absolventi univerzit učí obrábění a je běžné, že mezi osmnáctiletými studenty tam sedí a vzdělávají se v novém oboru třeba i padesátníci. A to u nás chybí,“ řekl proděkan pro vnější vztahy, Ústav mechatroniky a technické informatiky Technické univerzity v Liberci Miloš Hernych.

10.32 - „Problém představují finance na kariérního poradce. Ten by neměl sedět ve škole, ale být v terénu, mezi zaměstnavateli a fungovvat třeba pro dvě, tři školy. Ale na to školy nemají. Neumíme financovat věci z evropských peněz. Je potřeba dotlačit vládu k tomu, aby uměla čerpat tzv. provozní peníze. Z toho by se mohl platit kariérový poradce. Je to chyba systémová. Neřeší se. Radši se zakáže matematika,“ sdělil Petr Tulpa.

10.27 - „Každá základní škola musí mít kariérního poradce. Je potřeba umět říct: máte dítě, které asi na vysokou školu nepůjde, ale je zručné, pojďte ho nasměrovat někam, kde mu to půjde. Přílišná sociální korekce je také překážkou,“ řekl Jiří Čeřovský. Na škole by měli podle něj vedle pedagogů fungovat i kariérní poradci.

10.25 - „Máme 15 oborů, z toho 10 učňovských. Na celostátní úrovni spolupracujeme s více než 50 partnery. Domnívám se, že pokud se dívám z pohledu firmy, chápu, že je pro ně složitější zajistit třeba bezpečnost práce pro studenty, ale máme zkušenost, že je to možné. A my jsme velmi rádi, že se to daří, protože ne vždy se studenti mohou s novými technologiemi setkat ve škole,“ sdělil ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec Jan Samšiňák.

10.20 - Na spolupráci se školami, ať už se středními či vysokými, vsadil i jeden z největších českých zaměstnavatelů ČEZ. „Před deseti lety jsme se báli, že nebude dost lidí do provozu jaderných elektráren, navázali jsme proto spolupráci se studenty vysokých škol. Nyní spolupracujeme se 13 univerzitami včetně TUL a s 67 středními školami po celé České republice. Chceme studentům ukázat, o čem ten byznys je. Děláme programy přímo v provozech a mimo jiné jsme SPŠSE vybrali i proto, že jsme našli pedaoga, který je ochoten věnovat svůj čas a je pro nás úžasným ambasadorem. Umí skvěle motivovat studenty, aby si i po maturitě vybírali práci v oboru, pokud nechtějí pokračovat ve studiu,“ uvedl Martin Máca, který v ČEZu působí jako vedoucí útvaru strategický nábor.

10.15 - „Automobilový průmysl je pro nás velkou konkurencí. Nechceme brečet, chceme si budoucí zaměstnance vychovat, proto jsme před třemi lety otevřeli na jedné ze středních škol obor Strojník stavebních strojů. Zájem byl v prvním roce, pak upadal. Ale i přesto chceme pokračovat,“ prohlásil generální ředitel Silnice LK Petr Šén.

10.10 - Preciosa podporuje stipendijní programy tři roky, například obor technologie skla na Střední průmyslové škole uměleckoprůmyslové v Železném Brodě. „Je to logické a strašně rádi bychom podpořili některý obor, o který není zatím příliš velký zájem. Nepodporujeme cíleně jen pro sebe, ale sklářství v kraji obecně,“ řekla HR specialistka Pavla Řezníčková.

10.03 - Podle Oskara Mužíčka zájem firem o studenty odborných škol je. Překážkou je ale nedostatečná podpora ze strany vlády, například formou daňových úlev, pojištění a dalších věcí, které souvisejí například s bezpečnostní práce.

10.00 - Některé obory by se podle náměstka Tulpy měly ještě více podpořit stipendijními programy. Ty by podle kraje měly podporovat i velké firmy. Zatím zmínil tři velké působící v Libereckém kraji, a to: Preciosa Ornela, Silnice LK a Farma Brniště. Kraj by ale potřeboval další. „Když se bavíme o duálním vzděláváním(škola + praxe), měl by být velký politický tlak na velké zaměstnavatele. Aby neposlali jednou za čas velkou částku nějaké nemocnici, ale aby se starali o své současné a hlavně o své budoucí zaměstnance a pravidelně je podporovali formou stipendií bez ohledu na to, zda tam nastoupí,“ řekl k tématu Tomáš Prouza.

9.55 - Náměstek Tulpa zmínil, že by se školy měly více zaměřit na kariérové poradenství. „Ne všechny děti chtějí studovat gymnázia a obchodní školy, to si často přejí jejich rodiče.“

9.50 - Všichni panelisté se shodují, že výuka matematiky a maturita zní by měly být povinnou! Rozhodně pro gymnazisty a odborné školy. Kritizují, že od ní ministerstvo školství opět ustupuje. „Na celé věci považuji úsměvné to, že pan ministr školství argumentuje tím, že se matematika špatně na školách učí. Ale když připustí, že nefunguje a ještě ustoupíme tlaku těch, které bychom měli vzdělávat, tedy studenty, považuji to za chybu,“ vyjádřil se hejtman Libereckého kraje.

9.45 - „Potřebujeme, aby Evropa byla konkurencí pro USA či Asii. Když vzdělání přirovnám ke sportu, tak je potřeba nevychovávat mladé lidi pro okresní přebor, ale pro mistrovství světa!“ řekl ředitel Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou Oskar Mužíček. Zdůraznil také důležitost základních škol, kde už by měli učitelé a poradci mladého člověka nasměrovat k jeho budoucí cestě. Využít jeho schopnosti a předpoklady.

9.33 - „Alfou a omegou vzdělávání jsou rodiče! Po dětech se dnes nechce, aby něco vykonaly, že se něco musí naučit nazpaměť, že nenajdou všechno na mobilech. To je podle mě problém,“ řekl jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

9.25 - Podle Tomáše Prouzy by se měl dnešní člověk, absolvent školy, umět velmi rychle přizpůsobovat. „Je jedno, co se naučí, důležité je, aby se uměl učit! Aby si zvykl, že dneska lidé nemají žádnou jistotu. Už neplatí, že když si vyberou nějakou cestu, mohou po ní jít 40 let. Další problém – fyzická práce je velmi dobře placená, ale má velmi špatnou image. Například jsem teď nedávno byl v Ostravě, kde třeba svářeči trubek na ropné plošiny berou až 70 tisíc měsíčně, to je víc než leckterý absolvent VŠ, ale zkuste říct nějaké matce, aby dala dítě na svářeče!“

9.20 - Náměstek Tulpa zmínil jeden z největších problémů dneška, a to je odklon od polytechnického vzdělání. „Ten je znatelný dodnes,“ řekl.

9.15 - „Svět ,ve kterém žijeme se mění nejrychleji v historii lidstva a málokdo dokáže odhadnout, co bude za deset let. Náš vzdělávací systém je ale produkt minulosti, kdy člověk nastoupil do jedné firmy a zůstal tam celý život. To je ale epocha, která už skončila. To je podle mě základ debaty o základu vzdělávání,“ řek úvodem hejtman.

9.05 - Slova se chopil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

9.00 - Moderátor se chopil slova a zahájil moderovanou diskuzi. Představil téma a hosty a nastínil program.

8.51 - Role moderátora se ujal šéfredaktor Libereckého deníku Petr Vodseďálek.

8.45 - Začali přicházet první hosté.

8.40 - Pozvání mezi panelisty přijali: hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor města Jablonec nad Nisou Jiří Čeřovský, ředitel Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou Oskar Mužíček, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa (řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti).

8.30 - Dobré dopoledne, vítáme vás u on-line přenosu z moderované debaty Setkání s hejtmanem Libereckého kraje, která za malou chvíli začne v Liberci. Pořádá ji regionální Deník v rámci projektu Deník s vámi.

