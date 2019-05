Průběh celého setkání jste mohli sledovat on-line na našem webu. Redakce také připraví speciální přílohu, která čtenářům přiblíží vše, co se na Setkání s primátorkou České Lípy dělo.

Jitka Volfová u kulatého stolu odpovídala nejenom na přímé otázky hostů Deníku, ale také s pozvanými osobnostmi diskutovala na téma rozvoj cestovního ruchu.

ON-LINE

12.01 – Starostka a moderátorka poděkovaly všem za účast a tímto končí i náš on-line. Více se dočtete v zítřejším vydání Českolipského deníku. Děkujeme za pozornost.

11.57 – Martin Brož považuje za alfu omegu informace, proto je důležité se zaměřit na jejich zdokonalení, rozšíření, aby lidé cestu do regionu nevzdali jen kvůli chybějícím a lehce dostupným informacím. Lenka Mrázová poukázala na to, jak moc důležitá jsou setkání infocenter a dokonce by se měla scházet i z obou turistických destinací, hlavně před sezónami.

11.53 – Starostka Volfová ocenila informace předřečníků a jejich aktivity, které nabízejí. Jana Nastoupilová konstatovala, že jsou pod tlakem místních lidí, kteří chtějí Lužické hory zachovat takové jaké jsou dosud, takže musí marketing pojímat velmi šetrně. Žádné velké resorty zde neplánují a apelují i na ochranu přírody. Liberecký kraj začíná i s projektem Křišťálového údolí.

11.50 – Petr Správka se vrátil k nabídce a plánům aktivit pro děti a mládež. Pořídili jim trampolínu, trasu pro trialové ježdění, překážky. Doporučil přijet na bike kempy. Lektorem bude Michal Matys, mistr světa v trialu. Připravují Indiánské léto, stezky odvahy a malé letní kino i příměstský tábor, závod horských kol pro 160 dětí.

11.43 – Petr Správka z Polevska doplňuje, že shání partnery i v soukromých sférách, snaží se komunikovat s CHKO, údržbě tratí věnují dobrovolníci volný čas. Lenka Mrázová by se nebála nabízet i méně pohodlí, hlavně aby v té krajině byl nějaký příběh. Jana Nastoupilová tvrdí, že si profil svého typického návštěvníka už vytvořili a cílí na něj. Podpořili i myšlenku vzniku centra pro sport dětí a mládeže jako na Polevsku, tyto aktivity je potřeba podpořit i regionálně, krajsky. Informovala o spolupráci s informačními centry, kde získávají zpětnou vazbu. Také o účasti na odborných veletrzích. Poděkovala městu Česká Lípa, že její pracovníci mohou vyjíždět na tyto akce. Kromě pivní stezky by mohla vzniknout i nabídka „textilní stezky“, historie tohoto oboru k tomu patří.

11.39 – Šárka Zpěváková z VLM informovala, že o dnešní akci bude více prostoru ve středečním týdeníku Českolipsko. A také o možnostech spolupráce s Deníkem. Starostka Volfová poukázala i na spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, které je sice krajskou organizací, ale pro turistiku je nenahraditelná. Kraj zvažuje i opravu tamního amfiteátru. „Lužické hory jsou stále poměrně nepoznané, nabídka tam je úžasná. Je třeba lidem více nabízet a vytvořit ještě lepší podmínky. Nádhera je také kolem Máchova jezera nebo v Ralsku, je nutné je zacílit na větší propagaci,“ doplnila starostka.

11.26 – Šéfredaktorka Petra Hámová otevřela prostor pro debatu, například o ubytovacích kapacitách. Starostka řekla, že sice mohou jednat s podnikateli, ale město asi není tím subjektem, co by měl provozovat „hotel“, ale může podnikatelům vytvářet příznivé podmínky. Spolupráce subjektů musí být úzká. Je ráda, že Deník přišel s touto akcí. Dle jejích slov bude důležité umět nabídky a aktivity provázat i s turistickými destinacemi.

11.22 – Podle Jiřiny Kučerové Vodní hrad Lipý sice nemůže konkurovat památkovým objektům jako nedaleké Zákupy nebo Bezděz, ale určitě stojí za návštěvu. Spousta turistů si již cestu a cíle chystá již předem, potřebují ucelenou nabídku. Je nutné udělat na hosty dobrý první dojem. Město musí účinně propagovat a vypíchnout to nejlepší. Pozvala na červnové setkání a přehlídku studentských divadel na hradě a také na letní kino, které zde bude promítat během prázdnin.

11.13 – Jiřina Kučerová uvedla, že taková setkání jsou důležitá. Přiblížila rozsah činnosti příspěvkové organizace, například Centrum textilního tisku bylo jednou z mála interaktivních center v republice, lidé si zde mohou vyrobit i vlastní suvenýr. Torzo Vodního hradu Lipý je v dobrém stavu, není tam jen klasická prohlídka, ale i speciální prohlídky pro děti i trasy pro nevidomé, zrakově postižené osoby. Mají vytvořené i pomůcky pro tyto návštěvníky. Schopni jsou reagovat na nejrůznější požadavky. Jak dodala, na hradě i v Centru textilního tisku připravují více kulturních akcí, koncertů, přednášek. Ředitelka Kučerová rovněž poukázala na fenomén řeky Ploučnice.

11.10 – Petr Hozák z Doks hovořil za turistickou oblast a novou destinaci Máchův kraj. Zdůraznil, co je jejich cílem. Nejdůležitější je dobře komunikovat. Česká Lípa podle něj má ohromnou výhodu, že je uprostřed oblasti, mezi dvěma destinacemi.

10.53 – Zuzana Solfronková se domnívá, že veřejnost stále vnímá golf poměrně negativně, ale podle ní už nejde o „snobárnu“. Za pár dnů budou slavit třetí výročí od začátku existence golfového hřiště. Zájem o sport mají i děti a ženy. Slibuje nabídku dalších a dalších služeb.

10.50 – Květa Menclová z Regionálního turistického centra, upozornila, že první kontakt s turisty a návštěvníky České Lípy se odehraje právě v infocentru. „Snažíme se nabídku jednoduše oživit, rozjeli jsme například půjčovnu koloběžek,“ sdělila. V červnu budou mít koloběžky děti zdarma. Aktivní nabídku mají pro školáky a děti. Udělají i svěží edici nových filmových míst z okolí. Na íčku bude i symbolická postava středověkého šlechtice Beneše Krabice z Veitmile, který bude průvodcem městem. Upozornila i na vyhlášenou fotografickou soutěž a také na soutěž pro českolipské šikovné řemeslníky.

10.45 – Svazek obcí Novoborsko se stará o úpravu turistických a lyžařských tras, upravují asi 100 kilometrů tras.

10.40 – Jana Nastoupilová ze Svazku obcí Novoborska uvedla, že jejich partnerem jsou i Žitavské hory ze sousedního Saska. Oblast nabízí rozmanitost, krásné památky i sportovní areály. Podle ní je trendem gastroturistika, proto vytváří trasy s pivovary, Lužickou pivní stezku. „Je možností navštívit nejen pivovar ale i okolní zajímavosti a krásy,“ doplnila. Chtějí podporovat a propagovat i místní producenty, řemeslníky a zlepšit povědomí o typických regionálních produktů.

10.35 – Petr Správka z Polevska zmínil, že pro cestovní ruch v oblasti je nutné nabídnout celoroční aktivity, pouze zimní sezona nestačí. V poslední sezoně se jim podařilo lyžovat 80 dnů. Přes léto nabízí horská kola, orientační běh a aktivity pro děti. Také budují a stále vylepšují zázemí pro turisty. Paradoxně mají nejvíce návštěvníků z Děčínska a z Prahy než z blízkého okolí.

10.31 – Navázala na něj Lenka Mrázová z Geoparku Ralsko. Zdůraznila, že je pro turistiku důležité být specifický, přicházet s originální, ojedinělou nabídkou. „Lidé, kteří zavítají do regionu, musí cítit, že je máme rádi, že se na ně těšíme. Takové přístupy se rozhodně vyplácí,“ řekla Mrázová.

10.29 – Na starostku navázal místostarosta Martin Brož. Uvedl, že má na starost investice, které s otázkou turistického ruchu také souvisí. Připomněl, že například jednají se sousedním Novým Borem o propojení cyklostezkou. „Město pečuje o své historické centrum, velkou investicí bude Jiráskovo divadlo, Kounicův dům,“ svěřil se Brož.

10.15 – Starostka Volfová je potěšena účastí pozvaných hostů. Domnívá se, že cestovní ruch má velký význam nejen pro Českou Lípu. „Pro město je důležité, aby se turisté, návštěvníci ve městě a okolí zdrželi alespoň dvě noci. Je třeba vytvořit takové nabídky, aby zde turisté zůstávali,“ dodala. Jako Česká Lípa jsem uprostřed oblasti, na severu destinace Lužické hora a Novoborsko, na jihu Máchův kraj. Podle starostky je zásadní spolupracovat s každou turistických destinací v okolí jako např. Máchův kraj či Lužické hory a Novoborsko. „Úspěch je v dobré komunikaci,“ doplnila Volfová.

10.06 - Dorazili poslední hosté a moderátorka Petra Hámová zahájila moderovanou diskuzi a představila hosty.

9.45 - Přicházejí první hosté. Role moderátorky se ujme šéfredaktorka Českolipského deníku Petra Hámová.

9.40 - Kromě starostky přijali pozvání následující hosté: 2. místostarosta Martin Brož, starosta obce Hamr na Jezeře Milan Dvořák, ředitel turistické oblasti Máchův kraj Petr Hozák, umělecký manažer Jiráskava divadla Jarek Hylebrant, ředitelka Lipý Česká Lípa Jiřina Kučerová, vedoucí odd. Regionální turistické informační centrum Květa Menclová, ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová, manažerka Svazku obcí Novoborska Jana Nastoupilová, správce areálu Wake sport Michal Ptáček, ředitelka Golf Česká Lípa Zuzana Solfronková, provozní ředitel Sportovního areálu Polevsko Petr Správka a zástupkyně ředitele Kultury Česká Lípa Tereza Vraná.

9.30 - Dobré dopoledne, vítáme vás u on-line přenosu z moderované debaty Setkání se starostkou Jitkou Volfovou, která za malou chvíli začne v České Lípě. Pořádá ji regionální Deník v rámci projektu Deník s vámi.