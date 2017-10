ON-LINE: Sledujte s námi, jak se volí v Libereckém kraji do Poslanecké sněmovny

Liberecký kraj – Ve 14.00 hodin se otevřou dveře 583 volebních místností v kraji. Po čtyřech letech budou moci plnoletí občané ČR opět volit své zástupce v Parlamentu ČR. Bojuje se o 8 poslaneckých míst v Libereckém kraji.

V pátek 20. října boudou volební místnosti otevřeny do 22.00 hodin, v sobotu se otevřou úderem osmé hodiny ranní a definitivně uzavřou ve 14.00 hodin. Pak nastane sčítání hlasů z jednotlivých okrsků a prezentovány budou první odhady. V Libereckém kraji si lidé mohou vybírat z celkem 24 kandidujících stran a hnutí. Je to o 6 více než při mimořádných volbách v roce 2013.



Aktuální dění pro vás sledují redaktoři Deníku, kteří vyrazili do terénu.

12.55 – /Českolipsko/ Každý volič k volbám potřebuje platný občanský průkaz, případně cestovní pas. Pokud někdo občanku v týdnu před volbami nebo průběhu voleb ztratí, může využít pohotovosti na pracovišti osobních dokladů v Děčínské ulici v České Lípě. „Otevřeno bude mimořádně v pátek do 22 hodin a v sobotu do 14 hodin. S sebou je nutné přinést rodný list a dvě fotografie,“ řekl mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

12.45 – Festival svobody se rozhodl přilákat k volebním urnám mladé lidi. Jako prostředek zvolil virální kampaň. Zaujala vás videa?

12.15 – Pokud stále váháte, zda jít k volbám, třeba vám v rozhodování pomohou odpovědi osobností z Libereckého kraje, kterých jsme se ptali: „Proč jdete letos volit…“ Odpovídali např. ředitel Městkého divadla Pavel Žur, šéfredaktorka Jabloneckého deníku Lenka Klimentová, herečka Eva Holubová, primátor Liberce Tibor Batthyány či knihkupec Martin Fryč.

12.01 – /Liberecko/ Materiály potřebné k volbám si mohli zástupci volebních komisí vyzvednout v zasedací místnosti č. 11 na radnici. Úředníci měli vše pečlivě přichystané. :)



12.00 – Do otevření volebních místností zbývají dvě hodiny a krajský volební on-line Deníku právě odstartoval. Budeme vám přinášet střípky a informace z probíhajících voleb do Poslanecké sněmovny 2017 za Liberecký kraj.