ON-LINE: „Volím nejmenší zlo,“ řekl kreslíř a ilustrátor Petr Urban

Liberecký kraj /FOTOGALERIE/ – Po čtyřech letech opět mohou plnoletí občané ČR volit své zástupce v Parlamentu ČR. Bojuje se o 8 poslaneckých míst v Libereckém kraji. Volební místnosti se otevřou v 8:00.

V pátek 20. října byly volební místnosti otevřeny do 22.00 hodin, v sobotu se otevřou úderem osmé hodiny ranní a definitivně uzavřou ve 14.00 hodin. Pak nastane sčítání hlasů z jednotlivých okrsků a prezentovány budou první odhady. V Libereckém kraji si lidé mohou vybírat z celkem 24 kandidujících stran a hnutí. Je to o 6 více než při mimořádných volbách v roce 2013.



Aktuální dění pro vás sledují redaktoři Deníku, kteří vyrazili do terénu.

Připomeňte si páteční volební dění.

Pro aktualizaci stiskněte klávesu F5.

8.40 – LIBERECKO – Svého volebního práva využil i webeditor Deníku. „Nejdříve jsem k volbám ani nechtěl jít. Volební kampaň a mediální humbuk mě naprosto odradily. Pak jsem náhodou viděl video z kampaně Nevolíš, zaplatíš a svůj názor změnil. Nakonec jsem vybíral ze dvou stran, tak uvidíme, jak to dopadne,“ řekl po návštěvě volební komise sídlící v ZŠ Vrchlického. „Vstoupil jsem do budovy a obklopily mě vzpomínky na devět let, které jsem zde strávil. Mám pocit, že se škola od mých let vůbec nezměnila,“ dodal mladý volič.

8.25 – ČESKOLIPSKO – Českolipsko v posledních čtyřech letech zastupoval ve sněmovně jen záchranář Stanislav Mackovík (KSČM), který žije v Pertolticích pod Ralskem. Jediný mandát mělo Českolipsko naposledy ve volebním období 1998-2002. Tehdy se do Sněmovny ještě volilo za Severočeský kraj a Českolipsko zastupoval pouze poslanec Pavel Plánička. V předchozích dvou volebních obdobích měl region ve Sněmovně pokaždé vždy tři zástupce. V letech 2006 až 2010 hájili barvy okresu Cyril Zapletal, Jitka Vojtilová a Juraj Raninec. Zapletal svůj mandát v roce 2010 obhájil a místo Vojtilové a Ranince ho ve Sněmovně doplnili poslanci Petr Skokan a Marie Nedvědová. Ve volebním období 2002 až 2006 mělo Českolipsko dva mandáty, jejich nositeli byla Jitka Vojtilová a poněkud nechvalně proslulý Petr Kott.

8.10 – JABLONECKO – Odvoleno už mají první voliči. Čekali na otevření volebních místností už deset minut před osmou hodinou, aby mohli odevzdat svůj hlas a pak běžet do práce.

8.00 – Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Lidé mohou využít svého volebního práva až do 14:00. Poté začne sčítání hlasů.

7.55 – Volební komise se připravují na druhý den voleb. Nejinak je tomu např. v Gymnáziu U Balvanu, kde též sídlí volební komise.

7.50 – Vydejme se na cestu časem. Podívejte se na výsledky parlamentních voleb v roce 2013 v Libereckém kraji.

7.40 – V pátek se uzavřely volební místnosti ve 22.00. Volební účast se podle volebních komisařů pohybovala mezi 25 až 30 procenty.

Odvolili např. vězni z Věznice Rýnovice, sportovci, lídři politických stran či nejstarší Českolipanka.

7.30 – A začíná on-line sledující dnešní volební dění. Připomenout si průběh prvního volebního dne můžete ZDE.