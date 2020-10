V neděli 27. září v době od 11.00 do 11.45 někdo v Dolním Pihelu postřelil ročního domácího kocoura Fouska. Neznámý střelec si ho vzal na mušku nejspíš v zastavěné části obce.

Neznámý střelec střílel na kocoura v Pihelu. | Foto: archiv Policie ČR

Případem se nyní zabývají kriminalisté, kteří už ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin týrání zvířat, za který pachateli v případě dopadení hrozí až dva roky odnětí svobody. „To, že si někdo ve vesnici trénuje své střelecké schopnosti na živém zvířeti, a nebo takto vyjadřuje svůj vztah k domácím mazlíčkům svých sousedů, je velmi znepokojivé. Co když příště střelec kočku mine a zasáhne jiný cíl, který mu náhodou vběhne do rány. A co když to bude tentokrát člověk,“ komentovala čin policejní mluvčí Ivana Baláková.