Především muflony, o jejichž stádo je vlčí smečky připravily. Mufloni jsou totiž v porovnání s jinou spárkatou zvěří pro tyto šelmy nejsnadnější kořistí. Státní podnik proto musel na ochranu proti vlkům upravit 32 kilometrů plotu kolem obory Židlov a dalších 12 kilometrů plotu kolem druhé ralské obory Velký Dub.

„Původní oplocení jsme vyztužili v dolní části drátěnou kari sítí, která zamezí šelmám podhrabávat oplocení chovného zařízení a pronikat do něj,“ přiblížil opatření mluvčí VLS Jan Sotona. V židlovské oboře lesníci navíc řešili průchod pro turisty. Přes obří oboru, která zde vyrostla před dvaceti lety na místě bývalé vojenské letecké střelnice, totiž vede několik turistických tras včetně dvou cyklostezek, které lidé hojně využívají.

„Nově je vjezd do obory zavřený a je tam malá branka, kterou cyklista v pohodě projede. Je to pro nás jen malá komplikace. Já opatření vítám, protože občas tady potkávám s odpuštěním hovada, co jsou schopní přes zákaz oborou projíždět klidně i 100km rychlostí,“ řekl aktivní cyklista a místní patriot Josef Zítka z Kuřívod.

Kvůli návštěvníkům proto lesníci vstupy do obory Židlov osadili speciálními samozavíracími bránami, které by šelmy neměly překonat. „Otevřené průchody a vjezdy obřího chovného zařízení byly proti migraci zvěře chráněny speciálními kovovými rošty. Jejich konstrukce sice vytváří dostatečnou bariéru pro běhy spárkaté zvěře, nikoliv však pro tlapy vlka,“ vysvětlil ředitel divize VLS Mimoň Roman Vohradský.

Jak popsal, na Židlově zpevnili původní oplocení metrovým pásem tzv. kari sítě z drátů o průměru pět milimetrů. Dvacet centimetrů této ochrany pak zakopali pod zem, zbylých 80 cm kryje spodní část plotu. Obdobným způsobem byla zabezpečena i obora Velký Dub. „Židlov tak dál bude přístupný lidem, jen budou muset projít branou. Věřím, že naše důvody místní i přespolní pochopí,“ řekl Vohradský.

Obora Židlov s rozlohou 3 795 hektarů je strategickou chovnou základnou VLS. V jejích lesostepích například probíhá v režii státního podniku devět let česká část mezinárodního programu usilujícího o návrat kriticky ohroženého zubra do volné přírody.

Vedle stáda tohoto největšího suchozemského živočicha kontinentu je však také domovem jelenů, daňků a divokých prasat. Lesníci VLS ji využívali také pro chov muflonů, které ale lovecké výpravy vlků ohrožují především. Mufloni neměli podle odborníků čas se této šelmě přizpůsobit. Pokud se k nim vlk blíží, začnou rychle utíkat, ale pak se zastaví. Ve své domovině, kterou je Korsika a Sardinie, se zvířata dokázala zachránit na skalách, ale zde tuto možnost nemají.

„V oboře je normovaný stav mufloní zvěře 150 kusů a my jsme byli kvůli vlkům během tří let na nule,“ popsal oborník a šéf chovného programu VLS v Ralsku Miloslav Zikmund. Jak dříve uvedl, dokud se do obory nedostal vlk, měli povolen roční odstřel v počtu 50 kusů.

Vlk z okolí Ralska pochází ze středoevropské nížinné populace, která přichází z Německa nebo z Polska a osidluje hlavně pohraniční hory. Zřejmě naše jediná vnitrozemská smečka obývá od roku 2014 oblast od Doks směrem do bývalého vojenského prostoru Ralsko. „Vlci tam mají klid, tak se jim tam líbí,“ uvedl ředitel Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Ladislav Pořízek, který se problematice vlků věnuje.

Opatření, která nyní lesníci v Ralsku provedli, by podle něj měla vlkům v proniknutí do obor skutečně zabránit. „Na kvalitě provedení bude záležet, jak budou účinná. Vlk preferuje variantu podhrabání překážky typu plotu, takže racionální postup to je,“ sdělil Pořízek. O lovu muflonů v oboře ví. „Muflon je nepůvodní zvěř se špatnými obrannými instinkty, známá tím, že při novém výskytu šelem, jako je vlk nebo rys, jdou jeho stavy rapidně dolů. Z hlediska přírody je to jen návrat k normálu. Jenže v oboře se uvažuje jinak,“ uzavřel Pořízek.