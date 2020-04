Denně řeší českolipští strážníci i asistenti prevence kriminality desítky případů porušování vládního nařízení o povinnosti nosit roušky.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Redakce

Jeden případ za všechny. U OD Andy sedělo několik lidí, všichni bez roušek. Mezi nimi i mladá dvojice, on měl v ruce lahev vína a byl evidentně opilý. Na upozornění od asistentů reagoval tak, že má právo se napít a zrovna to dělá. Dělal. Pil víno přímo z lahve na veřejnosti a posílal hlídku asistentů do různých míst. Dívka o něco střízlivěji vysvětlovala, že je astmatička, tak roušku mít nemusí.