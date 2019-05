Jak zdravotníci přiznávají, ještě snesitelné je urážení, ale nezřídka dochází k přímému násilí. Pak je potřeba pomoci policistů. „Problém s pacienty pod vlivem alkoholu je dlouhodobý. Opilí a agresivní pacienti enormně vytěžují zdravotnický personál, a to jak na centrálním příjmu, tak při jejich případné hospitalizaci,“ potvrdila Kateřina Amrichová z ředitelství Nemocnice s poliklinikou v České Lípě.

U osob pod vlivem alkoholu lékař obvykle stanoví diagnózu intoxikace alkoholem. Pokud mají nějaké zranění, putují na chirurgické oddělení, případně na jiné, nejčastěji interní oddělení.

Nemocnice už podle Kateřiny Amrichové používá bezpečnostní opatření i systém, který přispívá k ochraně zaměstnanců. Na všech odděleních, chodbách a dalších místech jsou bezpečnostní tlačítka. Ta slouží v případě vážného ohrožení k okamžitému napojení na pult centrální ochrany a bezprostřednímu výjezdu bezpečnostní agentury, která je v areálu nemocnice maximálně do pěti minut od signálu. „Nejvíce ohroženou skupinou zdravotníků, která se v praxi potýká s agresivními pacienty, je ošetřovatelský personál,“ upřesnila ředitelka pro ošetřovatelskou péči Dana Šperlíková.

Jak konstatovala mluvčí městské policie v České Lípě Eva Vlastníková, strážníci asistují při celé řadě situací. Například nedávno řešili případ muže, který se na příjmu nemocnice dožadoval vyšetření a při tom demoloval vybavení čekárny. Uklidnil se po příjezdu hlídky, kdy tvrdil, že ho bolí ruka, a tak vypil dvě lahve alkoholu a pak se vydal na pohotovost.

„V těch nejhorších případech, kdy je pacient velice agresivní nebo ohrožuje sám sebe, může lékař nařídit převoz do záchytné stanice v Liberci. Pak musí hlídka naložit opilce do služebního auta a vydat se s ním na cestu,“ řekla Vlastníková. Jak dodala, často pak ještě hlídka asistuje lékařům na záchytce, dokud se nepodaří pacienta zklidnit. „Práce s opilci vyžaduje mnoho času. Při cestě do Liberce musí být v autě dva strážníci, takže takový opilec nejméně na dvě hodiny, často i déle, blokuje dva lidi a služební auto,“ sdělila Vlastníková.

Extrémním případem opilosti se letos zabývali strážníci, když našli muže ležícího v Bulharské ulici. Nedokázal mluvit, nehýbal se. Muž se s obtížemi podrobil dechové zkoušce s výsledkem 4,6 promile alkoholu v krvi. Následoval převoz do českolipské nemocnice a pak hned cesta do záchytné stanice v Liberci.

Městská policie také často spolupracuje s centrálou rychlé záchranné služby, která vyhodnotí telefonát a ještě před tím, než tam pošle sanitku, požádá městskou policii o prověření oznámení. „Na místě jsme během pár minut a okamžitě informujeme dispečerku o tom, jak vypadá situace. Pokud jde o nemocného, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek, asistují strážníci záchranářům i při převozu,“ popsala mluvčí Vlastníková.

V této souvislosti uvedla i příklad, kdy zdravotníky ošetřující opilou ženu obtěžoval její partner tím, že se vehementně dobýval do sanitního vozu. Nebo další případ, kdy si u Kauflandu bezdomovec stěžoval na bolesti břicha. Zavolal si rychlou záchrannou službu, dispečerka vyhodnotila telefonát jako podezřelý a požádala městskou policii o asistenci při prověření telefonátu.

„Strážníci našli známého bezdomovce, kterému se udělalo špatně při tom, když opaloval kabely. Sanita ho pak převezla do nemocnice,“ doplnila Vlastníková.