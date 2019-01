Politiku nulové tolerance si na ustavujícím zasedání v Ralsku vyzkoušeli zastupitelé z řad sociálních demokratů, SNK ED a Solidarity. Volbu vedení města ale neovlivnili. Starostou nadále zůstává Miloš Tita (nez.), novou místostarostkou se stala Šárka Kalvová (KSČM). Na nově zřízený post 2. neuvolněného místostarosty se přesunul Václav Bilický (KSČM).

Jednička ČSSD Miroslav Králík nastínil hned při schvalování samotného programu jednání, jaký postup opozice zamýšlí. Požadoval vyškrtnout volbu předsedů některých komisí a jejich členů. Neúspěšně.

Bez diskuse a protinávrhu se neobešel ani hned další návrh na volbu neuvolněného místostarosty. Ota Váradi (SNK ED) argumentoval ekonomickým hlediskem. V jeho názoru ho podpořil Jindřich Šolc (SNK ED): „Za poslední rok se rozšířil počet úředníků a město na tom není ekonomicky dobře. Bylo by to plýtvání penězi.“

A svou troškou do mlýna přispěl i Miroslav Králík: „Je více úředníků a úřad by si zasloužil, aby jej řídil tajemník a nikoliv neuvolněný místostarosta.“

Jejich námitky neprošly přes hlasování zastupitelů KSČM, Iniciativy nezávislých a TOP 09. Ti navrhli na post starosty dosavadního představitele města Miloše Titu (nez.), opozice nominovala Miroslava Králíka. V tajné volbě poměrem osm ku sedmi prošel Miloš Tita.

Miloš Tita: „Konečně jsme v plusu.“

Na ralské radnici strávil uplynulých čtrnáct měsíců poté, co zastupitelé odvolali bývalé vedení města kvůli špatnému hospodaření.

Před rokem jste naskočil do rozjetého vlaku. Je něco, co vás zaskočilo?

Práce v zastupitelstvu nikoho nenaučí, jak řídit úřad. Obtížnější to bylo o to, že chyběly některé dokumenty, s některými se pro změnu zase nakládalo všelijak. To bylo nutné dát do pořádku. Současně s tím jsme řešili problémy s Lenoxou nebo dluhy města, které vznikly při čerpání státních dotací.

Před volbami se hodně mluvilo o tom, že je město zadlužené. Jak je to?

Rozpočet je zatížený splátkovým kalendářem na šest milionů, které musíme vracet právě za chyby předcházejícího vedení při čerpání státní dotace. Rovněž splácíme úvěr, který si před lety město vzalo na rekonstrukci panelových domů. Na druhou stranu se situace podstatně zlepšila díky příjmům z daně z nemovitosti a pronájmu městského majetku. Jsme tak po dlouhé době mírně v plusu.

J aké jsou vaše priority pro další čtyři roky?

Určitě dokončení smíšené cyklostezky Ploužnice - Mimoń. Ale hlavně se budeme snažit získat investory, aby se snížila vysoká nezaměstnanost. S tím souvisí i pokračování spolupráce s úřadem práce a využívání pracovníků na veřejně prospěšné práce. Sami chceme zvednout počet pracovníků na úklid veřejných prostranství, které zaměstnává úřad, ze současných tří až na deset.