Podstávkový dům hraje jednu z hlavních rolí v společném projektu měst Nový Bor a Jelení Hora „Cesta skla v česko-polském příhraničí“. Ten měl původně trvat od roku 2018 do roku 2020. Jeho začátek nebyl snadný, kromě opakovaných výběrových řízení na dodavatele stavby musel Nový Bor vyjednat jeho prodloužení o jeden rok, protože stavební úpravy a citlivá rekonstrukce vyžadovaly více času.

Město v tradičním domě získá nové pracovny, místnosti pro animační a vzdělávací programy, workshopy zaměřené na aktivní poznávání procesů spojených s výrobou a zdobením skla. Prostory využije pro své Sklářské muzeum, s nímž je stavebně propojen, a přestěhuje sem i Turistické informační centrum, které dosud slouží v jiném starobylém domě na třídě T. G. Masaryka.

„Existenci domu v naší památkové zóně se rekonstrukcí podařilo zachránit doslova na poslední chvíli. Jsem za to moc rád,“ potvrdil starosta města Jaromír Dvořák. Podle něj náklady na obnovu činily přibližně 20 milionů korun, převážně hrazených z česko - polského přeshraničního fondu a také z prostředků města Nový Bor. „Je to mimo jiné vzkaz potomkům, že po vybourání středu města v době totality, přišla také epocha, kdy si památek vážíme,“ prohlásil starosta Nového Boru s tím, že tak v poměrně krátké historické době město navazuje na firmu Lasvit, která originálně a kompletně zrekonstruovala dva historické domy na Palackého náměstí. „Město tak nyní přispělo svojí troškou do mlýna. Ještě však musí proběhnout kolaudace,“ poznamenal Dvořák.

Opravu a restaurování budovy řemeslníci zajistili v souladu s požadavky Národního památkového ústavu, jehož odborníci na celý postup dohlíželi. Kromě například bouracích prací obnovili nosné konstrukce, zavedli nové elektroinstalace, vyměnili střechu, okna a dveře, zajistili klimatizaci. Prakticky celý dům je řešen bezbariérově.

„Myšlenka projektu staví na společné sklářské tradici a má za cíl podpořit cestovní ruch v obou regionech, chceme do obou měst přilákat více turistů i mimo hlavní sezonu a motivovat je k delším pobytům,“ zdůraznil Dvořák.

Kromě Turistického informačního centra a depozitáře muzea se zde najdou i prostory na interaktivní setkávání s dětmi či fanoušky sklářství a místo pro badatele. „Muzeum tak bude moci poskytovat plnohodnotný servis pro návštěvníky, jak instituce tohoto typu má. Velmi se těším na oblíbené akce jako třeba Muzejní noc, Vánoce s dětmi v muzeu, které vždy měly velmi mnoho příznivců a dosavadní prostory zdaleka nestačily,“ doplnil starosta.

Celkové náklady společného projektu jsou 1.193.229 EUR. Akci podpořil dotací Evropský fond pro regionální rozvoj celkovou částkou 1.014.224 EUR, přičemž město Nový Bor konkrétně získalo 588.254,85 EUR. Nový Bor rovněž obdržel i dotaci z rozpočtu ČR ve výši téměř 35 tisíc EUR.

„Mně i spoustě mých přátel se opravený dům velmi líbí,“ řekl novoborský fotograf Petr Germanič. „Rekonstrukci jsem z ulice pravidelně sledoval a věřil, že se ji stavbařům nakonec podaří dotáhnout do zdárného konce a musím říct, že to zvládli perfektně.“