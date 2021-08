Za restaurací Havranky a kynologickým cvičištěm teď kvůli rekonstrukci zdejšího mostku řidiči vůbec neprojedou. Aktuální stav díla, kde je silnice z města překopaná, ukazují snímky novoborského fotografa Petra Germaniče.

Tato uzavírka by stejně jako přestavba mostu na rušné Egermannově třídě v centru Boru měla trvat až do konce listopadu letošního roku. „Liberecký kraj měl dělat opravu tohoto mostku už vloni,“ podotkl novoborský starosta Jaromír Dvořák. Z uvedeného důvodu nezajíždí autobusové spoje z Nového Boru do Svoru a v opačném směru na zastávku v Liberecké ulici.