Před začátkem obnovy památkově chráněného domu v novoborské Kalinově ulici nikdo přesně nevěděl, co zchátralá památka skrývá. Stavebním firmám se proto do zakázky za téměř 19 milionů korun dlouho nechtělo. Výběrové řízení muselo město několikrát opakovat.

Až po úpravě zadávacích podmínek zakázku získala děčínská firma STAMO, která se pustila do díla. Do konce roku 2020 zde vytvoří další zázemí pro sousední Sklářské muzeum a do přízemí domu se přesune Turistické informační centrum Nového Boru.