Dopravní omezení si vyžádaly pokračující práce na rekonstrukci plynovodu na krajské komunikaci v ulici Sloupská v Novém Boru. Přes prázdniny bude naopak průjezdná silnice III/26847 z Nového Boru do Radvance, která prochází opravou.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Od pondělí 10. července plynaři uzavřeli křižovatku ulic Sloupská a Česká (u prodejny Vodenka). Práce včetně finálních povrchů budou hotové do 31. sprna.

„Objízdná trasa vede ze směru od třídy T. G. Masaryka přes ulici Boženy Němcové. V opačném směru od Sloupské ulice (u Zahradnictví Doubek) přes ulice Boženy Němcové a Palackého s výjezdem na Sloupskou (u Železářství Karel). Z důvodu zvýšeného provozu bude platit po objízdné trase zákaz zastavení,“ upozornila Milena Mikolášková z technické správy města.

Úplná uzavírka ovlivnila také autobusovou dopravu. Týká se spojů linek 500441 Nový Bor - Cvikov - Krompach, 500457 Nový Bor - Skalice u České Lípy - Slunečná - Česká Lípa, 500461 Nový Bor - Kamenický Šenov - Česká Kamenice, 500481 Okrouhlá - Nový Bor - Sloup v Čechách - Chotovice - Nový Bor - Okrouhlá, 500482 Nový Bor - Polevsko – Kytlice.

Ty ve směru od města jezdí po objízdné trase přes ulice Sloupská, Boženy Němcové, Česká a dále po své standardní trase ZDE. V opačném směru pak bude jejich objízdná trasa přes ulice Česká, Boženy Němcové, Palackého, Sloupská a dále po obvyklé trase ZDE.

V souvislosti s tím dojde k dočasné změně obsluhy zastávek:

Nový Bor, Sloupská – neobsluhována spoji linek 500452, 500455, 500459 a 501444

Nový Bor, Dělnická – neobsluhována spojem č. 9 linky 500481 a lichými spoji linky 500482, variantně obsluhována spoji 500452, 500455, 500459 a 501444

Nový Bor, Česká – sudými spoji linky 500482 obsluhována na svém dočasném/náhradním stanovišti

V návaznosti na tuto stavbu plánuje město Nový Bor, že opraví povrch chodníku v ulici Sloupská v úseku od cyklistického areálu k odbočce do ulice U Obory. „Po dokončení rekonstrukce sítí v daném úseku hned navážeme celoplošnou opravou asfaltového povrchu komunikace,“ doplnila vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.

Do Radvance bez omezení

Od začátku letních prázdnin je pak průjezdná krajská komunikace III/26847 z Nového Boru do Radvance, kde od jara probíhá souběžně jak celoplošná oprava komunikace, tak stavba cyklostezky podél zmíněné silnice.

„V průběhu prázdnin se práce přesunou mimo komunikaci, stavební firma bude pokračovat pouze na stavbě cyklostezky,“ řekl Lukáš Michvot z odboru rozvoje města na novoborském městském úřadě.

Zakázku na obě akce kvůli lepší koordinaci navazujících prací soutěžil Liberecký kraj. Tendr získala s nejnižší celkovou cenou 42 milionů korun firma STRABAG, a.s.. Práce mezi Novým Borem a Radvancem budou probíhat po etapách a měly by trvat do konce letošního roku. Na silnici by se měla stavební firma vrátit začátkem září. O veškerých změnách a dopravních opatřeních, které se stavbou budou souviset, bude společnost STRABAG, a.s. předem informovat.