Kritický k záměru je také Vojtěch Starosta z Nového Boru, který problematiku dopravních staveb dlouhodobě sleduje. „Stavět další nesmyslné kilometry asfaltu tam, kde nejsou potřeba, je bohužel pro tento region příznačné. Řešení úseku, kde není a asi nikdy nebude problém s plynulostí ani s hustotou provozu dvojnásobným rozšířením, se zdá jako ukázkové vyhazování peněz směrem k betonové lobby,“ řekl Deníku. Podle něj si stát mohl toto dílo odpustit a modernizovat silnici pokorněji k financím občanů i přírodě: „Třeba zvýšit bezpečnost výstavbou pouze oněch dvou biokoridorů spolu s oplocením silnice,“ upřesnil. Podle Vojtěcha Starosty by bylo vhodnější vysoké částky na „zkapacitnění“ spíše věnovat údržbě silnic současných a na projekty čerstvé – řešící současné potřeby a problémy. „Znovu vidíme rozšiřování zbytečné silnice, kde dle predikcí nikdy nebudou naplněny kapacity, jen proto, že projekt je v zásobě a bez vazby na současné potřeby a priority celé nastupující generace,“ komentoval novoborský občan.

Necelé tři kilometry dlouhý úsek bude zahrnovat 44 stavebních objektů. Stavba, která se dotkne katastrů Arnultovic u Nového Boru, obcí Radvanec a Svor, je v celé délce vedena ve stopě stávající silnice, jež bude šířkově upravena. Před Svorem je připravována stavba lávky o délce 50 metrů na cyklotrase sv. Zdislavy, vedoucí ve stopě zrušené železniční trati Svor – Jablonné v Podještědí. Stavba končí za křižovatkou se silnicí I/9. Stávající styková křižovatka bude přestavěna na okružní křižovatku o čtyřech vjezdech a s vnějším průměrem 80 metrů. K původním třem vjezdům přibude nová větev napojující přeložku silnice I/9 a místní komunikace ke hřbitovu. Stávající silnice I/9 bude přeřazena do sítě silnic nižší třídy a bude sloužit pro obsluhu území u Svoru.

Dopravu na silnici I/9, I/13 by naplánovaná stavební činnost měla omezovat po dobu dvou let, předpokládané dokončení všech vyprojektovaných úprav je v roce 2024.

Podle představ ŘSD, Správy Liberec, která má stavební akci na starosti, by měly stavební práce začít již na jaře příštího roku. „Pokud vše půjde, jak má, zahájili bychom stavební práce, které budou probíhat za částečného omezení provozu, na jaře 2022,“ potvrdil pro zpravodajský web Zdopravy.cz ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth.

Řidiči se mají na co „těšit.“ Na dva roky zkomplikuje dopravu na silnici I/9, I/13 mezi Novým Borem a obcí Svor její rozsáhlá přestavba a rozšíření na čtyři pruhy.

