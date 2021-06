Velkou trpělivostí se musí obrnit řidiči v České Lípě. Zejména při průjezdu mezi sídlištěm Špičák a Svárovem. Pod nemocnicí u kruhových křižovatek začaly stroje Metrostavu rozebírat povrch silnic. Průjezd ve směru od nemocnice do Pivovarské ulice řídí semafory a na obou stranách se tvoří kolony. S uzavírkami uprostřed města musí lidé počítat do konce září.

„Od Penny k nemocnici jsem to dal za 18 minut,“ komentoval projetí krátkého úseku Stanislav Vaněk. Do široké debaty na sociální síti k nejnovějším komplikacím v českolipské dopravě se připojila i Gabriela Krumlová: „To je děs, ráno děti jely autobusy do školy, jentaktak to stihly. Taky ty práce mohli nechat na prázdniny,“ mínila Českolipanka.

Situaci se musely přizpůsobit i autobusové spoje a městská hromadná doprava. Jak uvedla českolipská radnice, rekonstrukce silnice II/262 z Dobranova do České Lípy je sice investiční akcí Libereckého kraje, ale město je do ní zapojeno prostřednictvím odboru dopravy i odboru správy majetku města. „Stavbu úřad řeší velmi výrazně, dotýká i našeho majetku. Například objížďky vedou po našich komunikacích, musíme hlídat jejich stav a tak dále,“ sdělila mluvčí úřadu Kristýna Kňákal Brožová.

U křižovatky ulic U Ploučnice – Pivovarská – Purkyňova je úplně uzavřen kruhový objezd ve směru od Dobranova na Dolní Libchavu, a to až po nájezd na silnici I/9 směr do Nového Boru. Směrem od Dolní Libchavy však bude možné nájezd na silnici I/9 směr Nový Bor využít. Objízdná trasa vede Libereckou ulicí do ulice Purkyňova a z ní dál na silnici I/9. „Upozorňujeme, že v Liberecké ulici je po dobu uzavírky stanoven zákaz zastavení, to znamená, že zde není možné podél krajnic parkovat. Zároveň prosíme řidiče o obezřetnost u výjezdu z hasičské stanice,“ zdůraznila Kňákal Brožová.

Čtyři etapy

Průběh tak zásadního zásahu do života města sleduje i jeho první místostarosta Jaroslav Turnhöfer: „Snažíme se do akce vnášet maximum možného pro ulehčení života občanů města. Účastníme se kontrolních dnů, podmínky stanovujeme do povolování částečných i úplných uzavírek a podobně. Kruhák pod nemocnicí je první etapou, následovat budou další úseky. A je to právě rozděleno na etapy, aby toho nebylo najednou moc. Vždy chceme, aby fungovaly objízdné trasy přes I/9,“ reagoval Turnhöfer.

Podle Vojtěcha Kostihy, mluvčího společnosti Metrostav, která stavbu provádí, je výstavba v části centra České Lípy rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap. „První etapa spočívá v rekonstrukci poloviny kruhového objezdu mezi ulicemi U Ploučnice, Pivovarská, Purkyňova. Součástí této etapy je zároveň opěrná železobetonová stěna u nájezdu na komunikaci I/9 ve směru na Nový Bor,“ zmínil.

Po dokončení první poloviny kruhového objezdu stavbaři předpokládají, že přibližně po 45 dnech zahájí rekonstrukci druhé poloviny kruhového objezdu. „V tomto čase zahájíme práce na druhé etapě, která zahrnuje úsek mezi nájezdy a sjezdy na komunikaci I/9 na směry Doksy a Nový Bor a část jednoho jízdního pruhu do ulice Hrnčířská,“ upřesnil mluvčí Metrostavu s tím, že by druhá etapa mohla skončit do poloviny července.

Hlavním cílem projektu je kompletní rekonstrukce stávajících částí silnice II/262 v úseku od mimoúrovňové křižovatky v Dobranově, včetně jižní větve, až po okružní křižovatku v jednom z nejrušnějších míst České Lípy – na ulici Děčínská a Pod Holým vrchem. Stavba má za cíl zvýšení bezpečnosti a komfortu silničního provozu. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zvýšení užitných vlastností komunikace. Součástí projektu je například demolice a nová výstavba dvou mostů, rekonstrukce opěrných zdí a úprava krajnic. Dílo má vyjít na více než 203 milionů korun, jeho uskutečnění významně pomohou i evropské peníze.