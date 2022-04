Už nyní probíhá oprava chodníku v ulici Roháče z Dubé a oprava chodníku ve Svárovské ulici, a to v úseku od křižovatky s ulicí U Katovny k mostu estakády silnice I/9. Nejvíce prací se dotkne právě Svárovské ulice. Plánuje se doplnění povrchu chodníku v místě, kde už zcela chybí, oprava chodníku před Mateřskou školou Pastelka, a především stavba přechodu pro chodce naproti pobočce České pošty. „Další velké opravy chodníku město plánuje v Okružní ulici, a to v úseku od prodejny potravin směrem k tzv. Projekťáku. Chodník bude město opravovat i v Brněnské nebo v Sokolské ulici, a to v úseku od chodníku u vjezdu na parkoviště u OD Banco do nové úpravy z loňského roku,“ vyjmenovala plánované opravy mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Opravy silnic na Českolipsku v roce 2022.Zdroj: Deník

Rušno bude v ulicích Jižní, Brněnská či Karla Poláčka, kde dojde k rekonstrukci povrchu vozovky po opravě vodovodu a kanalizace. „Město spravuje dvě stě kilometrů chodníků a sto dvacet kilometrů silnic. Při takovém množství kilometrů se musíme řídit finančními a personálními možnostmi města, a proto nikdy nemůžeme opravit vše hned, jak by si občané přáli. Je třeba mít jasný plán, podle kterého postupujeme a krůček po krůčku opravujeme vše, co je potřeba,“ zdůraznila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Opravovat se bude i v Novém Boru. Dopravu nejvíce ovlivní pokračování rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě Alšova ulice – Palackého náměstí a ulice Palackého od náměstí směrem k ulici Husova. Práce na stavbě Severočeské vodárenské společnosti (SVS) jsou v plném proudu, dělníci je zahájili během března a aktuálně se dělá kanalizační stoka na Palackého náměstí. O měsíc později se přesunou do ulice Bratří Čapků až po křižovatku s třídou T. G. Masaryka. „Druhá část si vyžádá uzavírku části třídy T. G. Masaryka v křižovatce s ulicí Wolkerova, u Lékárny U Zlatého lva. Objízdná trasa povede z náměstí Míru přes Dvořákovu, Smetanovu a Husovu ulici,“ informovala vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.

Rekonstrukci silnic plánuje i Liberecký kraj, podle nejnovější zprávy o stavu povrchů vozovek se kvalita krajských silnic meziročně opět zlepšila. Nejlepší stav je za loňský rok právě na Českolipsku. „V dlouhodobém trendu zlepšování stavu krajských silnic budeme samozřejmě pokračovat i v letošním roce,“ podotkl statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.