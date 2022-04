Například v krajském městě se už stroje do země zakously hned na několika místech. Některé stavby navazují na opravy z minulého roku, jiné jsou krátkodobějšího charakteru a řemeslníci je stihnou dokončit za jednu sezonu. „Nyní už běží například oprava Jiskrovy ulice, kde se nám daří používat naše městské materiály, jako například žulu, a vypadá to tam moc hezky,“ sdělil náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Právě Jiskrova ulice je až do konce května zcela uzavřena. Neprůjezdná bude také ulice Františkovská a Slavíčkova, kdy v první jmenované už práce začaly a ve druhé začnou v polovině dubna. Opravený bude vodovod, plynovod, osvětlení a povrchy. Úplná uzavírka se dotkne rovněž Šlikovy a Tylovy ulice, kde budou dělníci pracovat ve třech etapách až do září.

Řidiči, obrňte se trpělivostí. Opravy v Liberci uzavřou desítky ulic

Na uzavírky se musejí lidé připravit i na významných dopravních tepnách města. Například v Sokolské ulici, a to kvůli opravám vodovodu a plynovodu v křižovatce s ulicí Pastýřskou. Tyto práce se budou koordinovat s dlouho avizovaným vybudováním parkoviště P + R v Pastýřské ulici. Velmi složité, avšak potřebné, je také zkapacitnění křižovatky Žitavská a Švermova.

Liberec se v současnosti vypořádává i s opravami mostů na silnici I/35, které jsou v režii Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Jsem rád, že první dny uzavírky I/35 se nenaplnily černé scénáře, že Milada Horáková bude ucpaná prakticky celý den. Vypadá to, že mimo nejabsolutnějších špiček, kdy je to zacpané tak jako tak, je tam doprava zatím plynulá. Doufám, že se zásadně nezhorší,“ poznamenal náměstek Šolc.

V režii ŘSD je i další plánovaná rekonstrukce Jablonecké a Tanvaldské ulice, v úseku od ulice Hedvábné po ulici Nová Ruda.

Řidiči pozor. Jablonecko opět sevřou dopravní omezení

Rachot strojů zní v těchto dnech – a dál znít bude – také v Jablonci nad Nisou. Palackého ulice, která je jedním z hlavních tahů přes Jablonec mezi Libercem a Tanvaldem, už prošla opravami loni, letos na ně naváže vybudování cyklopruhů. Práce by měly začít už v dubnu, a to v úseku k Nise. Součástí projektu, který potrvá do října, jsou úpravy křižovatek, úpravy autobusových zastávek, rekonstrukce osvětlení či stavba nové lávky pro pěší i cyklisty.

„Celý úsek bude značený vodorovným dopravním značením pro cyklisty,“ doplnil náměstek jabloneckého primátora Petr Roubíček.

Rachot už čtvrtý rok

Tři stavby omezující jabloneckou dopravu začaly už v březnu. Ulice Hřbitovní, Stará osada, Letní. Tady už se kope. Zvláště obyvatelé ulice Hřbitovní si stavebního ruchu užívají. A to už od roku 2018, kdy stavba každoročně postupuje. Začalo to výstavbou sousedního pavilonu urgentní péče Nemocnice Jablonec, skončit by to mělo letos rekonstrukcí povrchů od křižovatky s ulicí Stavbařů po hospodářský vjezd do nemocnice.

Do října bude uzavřena také ulice Stará osada, důvodem je dokončení stavby dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení i komunikace. Úplně uzavřená je do srpna také ulice Letní v Kokoníně. Důvodem je stavba vodohospodářských sítí. Liberecký kraj pak na letošek chystá také kompletní opravu silnice mezi Kokonínem a Pulečným, kterou v uplynulých letech narušila stavba kanalizace.

Lípa investuje do oprav silnic a chodníků. Rekonstrukce čeká i kanalizace

Celkem 20 milionů korun letos vyčlenila na opravu komunikací ve městě českolipská radnice. Už nyní probíhá oprava chodníku v ulici Roháče z Dubé a oprava chodníku ve Svárovské ulici, a to v úseku od křižovatky s ulicí U Katovny k mostu estakády silnice I/9. Nejvíce prací se dotkne právě Svárovské ulice. „Další velké opravy chodníku město plánuje v Okružní ulici, a to v úseku od prodejny potravin směrem k tzv. Projekťáku. Chodník bude město opravovat i v Brněnské nebo v Sokolské ulici,“ vyjmenovala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Uzavírky budou i v ulicích Jižní, Brněnská či Karla Poláčka, kde dojde k rekonstrukci povrchu vozovky po opravě vodovodu a kanalizace.