Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci spustil přihlášky na tábory na začátku března. Nabízí převážně příměstské a několik pobytových. Na nezájem ze strany rodičů si nemohou stěžovat. „V současné chvíli jsou tábory obsazeny přibližně ze tří čtvrtin. Ačkoliv je termín zaplacení vzhledem k okolnostem odsunut až na konec května, řada rodičů už částku uhradila,“ přiblížila situaci ředitelka libereckého domu dětí a mládeže Marta Kultová.

S velkým zájmem o táborové aktivity se setkali i v českolipském Domě dětí a mládeže Libertin, kam začali rodiče posílat přihlášky po uveřejnění nabídky. Zatímco pobytové tábory už jsou obsazené, několik míst zbývá na příměstské. Náhradníci se mohou také hlásit na „příměšťáky“ pořádané Rodinném centrem Maják v Tanvaldu.

„Příprava táborů běží už několik měsíců, programy se nekazí, takže v nejhorším případě nám skončí v šuplíku, i když pevně věřím, že nakonec bude možné tábory uskutečnit. Aktuální situace mě od příprav neodrazuje, jen mi nepřidává na pohodě,“ popsala situaci lektorka z liberecké volnočasové organizace Musictime Lenka Michálková.

Podílí se mimo jiné na organizování příměstských táborů ve Vratislavicích nad Nisou. Místa jsou během několika týdnů téměř vždy obsazena, letošní rok není výjimkou. „Naše ostatní tábory se však plní o něco pomaleji než v předešlých letech. Myslím si, že rodiče čekají na srozumitelné vyjádření, zda bude možné tábory pořádat,“ dodala.

S přípravami turnusů začal i pohádkový zámek Horní Libchava na Českolipsku. Ten vyslyšel přání rodičů a nabídku příměstských táborů doplnil i o přespávací. „Máme už hotové týdenní programy a můžu říci, že se děti mají na co těšit,“ nalákala průvodkyně a zástupkyně majitele zámku Zdena Kiliánová. Přiznala sice obavu z přihlašování na poslední chvíli, ta se však nenaplnila a k jejímu překvapení začaly přicházet první přihlášky hned a v hojném počtu. Zámek má dva termíny naplněné z poloviny. „Je vidět, že rodiče chtějí alespoň o prázdninách poslat děti za kamarády a do přírody. Distanční výuka připravila jejich ratolesti o zážitky, tak to na táboře budeme dohánět,“ řekla Kiliánová. V případě neuskutečnění pobytů kvůli špatné epidemiologické situaci počítají s vrácením peněz. „Byť by to pro nás byla další finanční rána, rodiče za vyhlášená opatření nemůžou,“ dodala.

Skautské středisko Štika Turnov si pro letošní léto připravilo hned šestici běhů příměstských táborů. Účastníci se tak vydají do daleké Číny objevit tajemství umění Kung Fu, zamíří spěšným vlakem do Bradavic nebo v sobě objeví hudební talent. „Doufáme, že letos bude možné tábory pořádat. Počítáme s dodržováním nastaveného souboru hygienických pravidel i možností, že o jejich konání rozhodne vláda poměrně na poslední chvíli,“ řekla mluvčí Junáka Barbora Trojak s tím, že skauti jsou přizpůsobiví. Podle ní je nejdůležitější, aby jednotliví vedoucí skautských oddílů s rodiči otevřeně komunikovali a nastavili si správně očekávání. „Všichni počítáme s určitou mírou nejistoty,“ doplnila Trojak.