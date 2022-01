Pokud by se v orientačním běhu udělovali Oscaři, pak by si hlavní cenu odnesl českolipský rodák Petr Karvánek. Právě on připravil závod na klasické trati na Mistrovství světa v orientačním běhu, které loni v červenci hostilo Česko s centrem v Doksech. A vyhrál s ní anketu prestižního magazínu World of O.