/FOTO/ Na svahu u nového kruhového objezdu se tyčí velký nápis KRAVAŘE. Starosta Vít Vomáčka, který s nápadem přišel, se inspiroval u kalifornské čtvrti Los Angeles Hollywoodu, kde je obdobný nápis nad městem.

„Když jsem místem projížděl, říkal jsem si, že je to takové prázdné a chtělo by to něčím oživit. Práce starosty je také propagovat svou obec, tak tak činím,“ říká. Instalace sedmi bílých písmen, která jsou vysoká přes dva metry, trvala jediný den. Že jsou místní pro každou srandu, dokazuje i fakt, že akce nestála obecní úřad ani korunu. Kruhový objezd, u kterého nápis stojí, je součástí nového obchvatu Kravař, který se tu staví. Hotovo by mělo být v listopadu.