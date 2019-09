Celodenním srazem si přátelé historických velocipedů a motocyklů připomněli 125. výročí založení zdejší továrny na výrobu kol s bájným jménem Achilles.

Po slavném válečníkovi Trojské války pojmenovali fabriku její zakladatelé Antonín Schneider, Václav John a František Hruška. Nejprve vyrobili – doslova na koleni – 28 bicyklů, o něž byl velký zájem, a proto už v roce 1896 přesunuli svou výrobu do továrny v Horní Polici. Po válce produkce kol skončila. Stále stojící budova je dnes uzavřena. „Vyrobili tady tisíce kol nejrůznějších modelů, byla to jedna z největších firem svého druhu v Evropě, která ale odsunem Němců padla,“ řekl pořadatel oslav, místní patriot a majitel Minimuzea Achilles Radek Doleček. Živí se jako zámečník a svářeč, ale volný čas a prostředky věnuje na vylepšování svých sbírek. S muzeem, jež nyní zabírá rozlehlý prostor, začal teprve před šesti roky a výsledek, který si o víkendu prohlížely stovky návštěvníků, je obdivuhodný.

Prvním kusem, který pořídil díky internetu, byl motocykl Achilles a spolu s kamarády hledal vše, co se této značky týkalo. „Jako malý pamatuji, že tady všichni měli achillesky. Také staré reklamní cedule, které mám i v expozici, byly dlouho snad na každé králíkárně. Dnes už je neseženete,“ vzpomněl Doleček.

Oporu pro svůj koníček má v rodině a mnoha přátelích. Paradoxem je, že na kole nejezdí. „Mám sice nejvíc kol široko daleko, ale odreaguji se jen na motocyklu,“ přiznal Radek Doleček.

Jak Radek Doleček odhadl, během letošního šestého ročníku oslav se v areálu jeho muzea vystřídalo okolo tisícovky návštěvníků. Někteří z nich tu stanovali celý víkend.

Hornopolická továrna v meziválečném období dodávala zákazníkům na 25 různých modelů. Kola pánská, dámská, dětská, sportovní i víkendová pro dva, dále speciální kola pro živnostníky nebo poštovní bicykly pro doručovatele. „Postarali se i o příslušenství a doplňky jako světla, zvonky, pumpičky, řidítka, pláště různých rozměrů a třeba i přívěsné vozíky za kola, něco z nich mám také,“ podotkl Doleček. „Dětské kolo mám jen jediné, sehnal jsem ho v Ostravě.“

Cesty do Afriky

Důležitým mezníkem firmy se stal rok 1904, kdy se zde postavil první motocykl, Achilles 350. Iniciátorem stavby a výroby motocyklů byl Josef Lösel, pozdější ředitel firmy. V letech 1934-1940 továrna zařadila do výroby ještě malý motocykl Achilles-Sachs, který byl velmi populární. Hornopolický občan Karl Tamma s ním dokonce v roce 1938 uskutečnil desítky cest po Evropě i Africe. Fotografie z jeho cest se dodnes dochovaly. Po válce byla společnost na základě Benešových dekretů znárodněna a většina lidí z odsunuta do Německa. Dlouhou budoucnost už fabrika neměla.

„Nástupem bolševika naši továrnu podpálili, protože potřebovali lidi do fabriky ČKD v Žandově. Co z vybavení zůstalo, to šlo na Slovensko,“ ještě teď se zlobí Radek Doleček. O renovaci už unikátních kusů ve své sbírce se nepokouší, jen je zakonzervuje. „Na obnovu nejsou peníze, ale původní stav má teď i větší hodnotu,“ dodal sběratel.

A trend, že je lepší nepokoušet se udělat ze starého kusu nový, potvrzuje i jeden z hostů akce Jaroslav Divíšek, pro něhož je sbírání motocyklů celoživotní vášní. Zajímají ho cizí značky z 60. a 70. let. „V Česku teď frčí české značky, ale ty ceny jsou už mnohdy přemrštěné a nereálné,“ připomněl Divíšek.

S nablýskaným pekařským modelem kola Achilles a s nůší plnou pečiva dorazil k minimuzeu velocipedista z Tanvaldu Petr Rykr. „Sraz jsem si nemohl nechat ujít. Pár kol značky Achilles mám, tento jsem si sám zrenovoval,“ prohlásil Rykr.