Již pátý ročník předprázdninového venkovního festivalu připravují na nádvoří Vodního hradu Lipý v České Lípě na pátek 30. června mladí muzikanti, studenti českolipského gymnázia a další nadšenci zdejší Školy rocku.

Přehlídka studentských kapel Škola rocku na Vodním hradě Lipý v České Lípě | Foto: Adam Petr Skokan

Hradní areál jim bude patřit hned po vysvědčení, v pátek od 15 hodin až prakticky do půlnoci. Konkrétně se k vystoupení připravuje deset kapel Školy rocku, převážně studentských, absolventů, i regionálních kapel. Tradiční Škola rocku propojuje začínající hudební skupiny s již vyhranějšími a zkušenějšími kapelami.

„Věříme, že také pátý ročník Školy rocku na vodním hradě velmi pohodově a tvořivě odstartuje českolipské letní prázdniny a že se v centru města potkají kamarádi, studenti, jejich rodiče, rodičů známí a přátelé, věkově pestré obecenstvo, stejně jako hudebně pestrý poslední školní den,“ řekla Květa Menclová, jedna z organizátorek ze spolku Škola rocku.

„Srdečně všechny zveme, přijďte si dobít energii, přijďte si užít hudební večírek, který je zcela v režii mladých lidí, převážně studentů českolipského gymnázia. Přijďte ocenit jejich snahu a začátky v bohatém světě českolipské kultury. Jsou skvělí a hlavně čím dál lepší!,“ zve za tým organizátorů Menclová. „Děkujeme velice za podporu městu Česká Lípa a dalším sponzorům.“

FOTO, VIDEO: Slavnosti v Novém Boru si lidé užili ve sklárnách i na náměstí

Jak upozornila, lidé, co na hrad přijdou, si nemusí nosit svačiny, pití pro ně chystá Pivovar BORN z Nového Boru a Pivovar Lípák. Občerstvení bude k dispozici v hradní krčmě. Podruhé bude přítomen originální fotokoutek Dana Schiffnera, který bude obsluhovat Martina Hodinková.

Od 15 do 21 hodin si tak budou moci návštěvníci odnést fotopamátku na pátý ročník Školy rocku na vodním hradě. Podle Květy Menclové se ve čtvrtek rozjede i výroba kočičích placek letošního ročníku Školy rocku na vodním hradě, které budou v pátek vedle nových vinylových samolepek na místě k dostání.

„Škola rocku úspěšně spojila českolipské generace, které se tak společně baví,“ řekla Menclová a upřesnila, které kapely tentokrát vystoupí: kapela z gymnázia Alloys, metalová skupina NOX OMEN, kterou tvoří současní i bývalí studenti českolipského gymnázia, dále Maddie Glaas, českolipská rocková kapela se silným hlasem, nebo kapely gymnazistů Limitless, Papírová brčka, 4FU.

Obraz odsouzeného Roberta získal ocenění za vzpomínku na hrdiny ghetta

Spousta lidí, co plánuje festival navštívit se těší na hudbu Kings of the Ashes. Podle Menclové uvedenou formaci tvoří letošní maturanti a budoucí vysokoškoláci: „Tato kapela v posledních pěti letech hrála nejčastěji na akcích Školy rocku a zároveň je kapelou s největší fanouškovskou základnou,“ zmínila.

Na pódium se rovněž chystají skupiny současných a bývalých studentů Inkonvens a I Ate Too Many Batteries. Květa Menclová doporučuje poslechnout si také kapelu Pondělí 18:00, což jsou též úžasní bývalí absolventi českolipského gymnázia,kteří dokáží skvěle rozeznít své pestré nástroje a zahrát slavné melodie.



„Na Lipý v pátek určitě půjdu. Kapela Kings of the Ashes je složena z opravdu skvělých lidí,“ sdělil oblíbený učitel z gymnázia Martin Aschenbrenner, který coby mafiánský kmotr vystupuje i v rozpustilém videoklipu uvedené kapely.

Malíři žasli nad krajinou u Kamenického Šenova. Inspiroval je čedič a výhledy

Jeho kolega ze školy Tomáš Hoskovec hraje na kytaru a je zakladatelem Školy rocku. „Začínalo se v místním hudebním klubu U Bílýho černocha v roce 2017 se třemi kapelami, první Škola rocku na vodním hradě proběhla v červnu 2019. Vedle Luxoru, kde probíhala českolipská rocková revoluce v šedesátých letech, hrajeme také v Nebi a v klášterním amfiteátru, nebo na některých akcích, jako je třeba Odemykání Pekla, nebo festival Všudybud,“ zmínil Hoskovec s tím, že zkušenosti z předchozích let, pozitivní ohlasy na akce, rostoucí počet nově vznikajících mladých kapel jsou velmi motivující pro spolek Škola rocku a pro podporu mladých kapel z České Lípy a blízkého regionu.

Letos také akci poprvé podpořil i Liberecký kraj a to ve formě osobní záštity, statutárního náměstka hejtmana Jana Svitáka, absolventa českolipského gymnázia a milovníka rockové muziky.