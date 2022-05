Jak to vypadá s výstavbou venkovního koupaliště v přírodním areálu v Dubici?

Zdroj: DeníkPrávě teď běží výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nabídky mohou firmy podávat až do 2. června, předpokládaná cena veřejné zakázky je 220 milionů korun. Předmětem zakázky je výstavba tří nových venkovních bazénů (hlavní, dětský bazén a tobogán se skluzavkou včetně dojezdového bazénu), stavba provozních objektů koupaliště, jako je například sociální zázemí a pokladna, instalace technologií, venkovního osvětlení, mobiliáře. Počítá se také s vegetačními úpravami. Bazény doplní stávající atrakce v přírodním areálu v Dubici (3D bludiště, minigolf, vlek na vodní lyže), který má i do budoucna významný rozvojový potenciál.