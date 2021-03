Součástí konvoje a hlavním magnetem pro přihlížející byla velkokapacitní sanitka Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy zvaná Fénix. Přijela si sem pro pět covid+ pacientů. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (NsP) totiž už nemá žádné rezervy. Nemocné odsud proto zavezl Fénix do Fakultní nemocnice v Praze Motole.

„Jsme úplně přetížení, covidové oddělení máme plné, přes 70 lidí. Je to v tuto chvíli úplně nejvíce od podzimu, za celou dobu nouzového stavu,“ potvrdil generální ředitel NsP Pavel Marek.

Čekají ještě nápor

Velké přepravní operaci předcházela žádost nemocnice o pomoc s umístěním některých pacientů na kyslíkovou terapii. „Domluvili jsme se s Motolem a sháníme další a další pomoc, protože nárůst pacientů ještě přijde,“ řekl Marek.

Když se sanitní kolos srovnal na nádvoří NsP, obstoupili prostor policisté a posádka pražské záchranky, mimo jiné složená ze tří zdravotníků v proticovidových skafandrech. Proběhla krátká domluva s českolipským personálem v čele s primářem Vladimírem Trenčianským. Skupina tamních sester a lékařů se také přišla poučit a nahlédnout do otevřeného trupu kamionu pro pacienty. Speciální vůz si na mobily fotili i přítomní strážci zákona. U vstupu do urgentního příjmu NsP se musela ještě vtěsnat také domovská sanitka záchranky, která přivezla svého „necovidového“ pacienta. Po necelé půlhodině chystání vyvezla na křesle zdravotní sestra první pacientku, určenou k cestě do Prahy. Vyspělá technika ale selhala, hydraulika mercedesu odmítla zvednout plošinu, a tak zahalenou seniorku odvezli zpět do budovy nemocnice.

„Zanedlouho se posádce za pomoci hasičů podařilo drobnou závadu na hydraulice odstranit a vůz tak byl opět funkční,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Nikdo z přítomných nechtěl prozradit, kolik pacientů mají přepravit a ani do kterého města. „Doktor říkal, že všichni pacienti jsou na mírném průtoku kyslíku,“ řekl pouze jeden z Pražanů.

Mluvčí Poštová posléze oficiálně konstatovala, že z českolipské nemocnice odvezli celkem pět pacientů. „Všichni převážení pacienti byli ve středně těžkém stupni onemocnění, závislí na kyslíkové terapii. Nikoliv na umělé plicní ventilaci,“ sdělila. Jak poznamenala, výjezd do České Lípy byl teprve šestým v řadě, který unikátní sanitní kamion v této krizové době absolvoval. „Rozhodnutí o převozech je věcí centrálního řídícího týmu, my jsme jen vykonavatelé těchto převozů,“ dodala mluvčí záchranářů z Prahy. Fénix se na zpáteční cestu vydal okolo půl druhé.

Auto jako tahák

Monstrum na nádvoří zaujalo i některé kolemjdoucí a zdravotníky NsP: „Musím tu velkou sanitu vyfotit synovi, on se hrozně moc zajímá o sanitky,“ podotkla jedna z žen ve stejnokroji, která šla z oběda a vyfotila si Fénixe mobilním telefonem.

Desetimetrové vozidlo Mercedes Benz Atego umožní přepravit až dvanáct pacientů na nosítkách nebo až tři na nemocničních lůžkách, a to včetně nezbytných přístrojů pro podporu životních funkcí pacientů. Při případné evakuaci z nemocnice je tak pacienta možné i s postelí naložit do vozu a v jiném zdravotnickém zařízení vyložit, aniž by bylo nutné s ním jinak hýbat. Díky své kapacitě a vybavení může Fénix sloužit jako evakuační vozidlo pro pacienty zdravotnických zařízení. Ve voze je možné poskytovat také kyslíkovou terapii většímu počtu osob.