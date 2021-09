Na místě zasahovaly hasičské sbory z Jablonného v Podještědí, Cvikova a Kunratic u Cvikova. "Veškerá technika je na místě. Byly provedeny protipožární opatření tak, aby nevznikaly jiskry a nedošlo k požáru uniklého paliva. Zatím nevíme, co se přesně stalo a proč bylo letadlo za tmy ve vzduchu," dodala Štajncová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.