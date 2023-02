Jak vysvětlila starostka města Irena Žalovičová, Dubá uspěla i v kategorii menších projektů (do 2 milionů korun) a to obnovou osmi vstupních portálů skalních sklípků. „Jednalo se také o další z etap postupné úpravy této zapsané památky,“ podotkla starostka s tím, že v tomto případě práce vyšly na více než 1,2 milionů korun a s přispěním dotace Libereckého kraje ve výši 219 tisíc korun a Ministerstva kultury ve výši 195 tisíc korun.

„Je pro nás všechny ohromnou ctí a potěšením, že můžeme jako vítězové krajského kola reprezentovat Liberecký kraj v celostátním kole soutěže a to dokonce v obou kategoriích,“ prohlásila Žalovičová. Jak zdůraznila, velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci obou akcí, zejména Petru Kmínkovi, který má obnovu památek v Dubé na starosti a Lucii Heringové, která předsedá komisi pro regeneraci městské památkové zóny a obě přihlášky do soutěže připravila.

V kategorii nákladnějších rekonstrukcí (přes 2 miliony korun) uspěla vloni provedená obnova interiérů, která zahrnovala tesařské, truhlářské, elektroinstalační a další stavební práce v hodnotě necelých 3,1 milionů korun, na níž město získalo podporu od Ministerstva kultury z programu záchrany architektonického dědictví v částce 1,1 milionů korun.

„V letošním roce bychom rádi dokončili zbývající stavební práce a elektroinstalace a již zvažujeme podobu expozice. Sušárna by se měla stát muzeem sama o sobě a rádi bychom ji do tří let otevřeli veřejnosti nejen na jednorázově konané akce,“ informovala starostka Dubé.

Jak zmínila, realizace obnovy sušárny již byla v minulých letech oceněna cenou poroty v rámci výstavy „Má vlast cestami proměn“ a byla již ve stejné soutěži vyhlášena Památkou roku Libereckého kraje 2020, tehdy s obnovou venkovní.

Podle starostky Žalovičové, je někdy složité obhájit vynakládání peněz na obnovu památek, protože je potřeba investovat do mnoha dalších oblastí.

Dubá se pyšní ojedinělými památkami

Dubá má kromě celé městské památkové zóny, vesnické památkové rezervace i poměrně velké množství jak drobných tak těch větších památek. „Jsem názoru, že právě tyto dvě památky – Sušárna a sklípky - jsou pro město Dubá charakteristické a ve své podobě a rozsahu ojedinělé, jsem moc pyšná na to, jak se je daří obnovovat a prezentovat v rámci cestovního ruchu. Jejich obnovu a údržbu chápu jako projev úcty k období a obyvatelům města, kteří tu žili v době největšího rozmachu,“ uvedla Irena Žalovičová. „Každopádně rozhodně nezapomínáme ani na obyvatele současné a realizujeme a připravujeme i další projekty v jiných oblastech,“ dodala.

Sušárna chmele připomíná někdejší slávu dubského chmelařství a je celorepublikově významnou technickou památkou z druhé poloviny 19. století, která zaujme nevšedními kruhovými věžemi, které jsou typické v Anglii. Jedna z věží je dosud kryta původní zděnou kupolí, druhá novější jehlanovitou dřevěnou střechou. Třetí věž je hranolová se sedlovou střechou a z ní vyčnívajícím párníkem. Následkem útlumu chmelařství v této oblasti dostala sušárna po druhé světové válce jiné využití, které značně poškodilo její interiéry – byla výkrmnou drůbeže. Po úplném opuštění dlouho chátrala, než ji získalo do vlastnictví Město Dubá ve snaze zachránit tento památník slavné minulosti města.

Na jejím zrestaurování, za pomoci různých dotací, město pracuje už několik let. Podle památkáře Miroslava Kolky, specialisty Národního památkového ústavu v Liberci, jsou detaily obnovy projektovány výhradně na základě doplňujících průzkumů. „K rekonstrukci zaniklých částí přispěly vedle průzkumu vlastní stavby rovněž nálezy dobových fotografií,“ uvedl již před časem Kolka. Podle něj, novými průzkumy a dendrochronologickou analýzou stropních a krovových konstrukcí bylo doloženo, že dubská sušárna náleží k nejstarším objektům tohoto typu v českých zemích.

Skalní sklípky v Dubé

Oblast Kokořínska a Českolipska je proslulá svou ojedinělou a dosud početně dochovanou roubenou vesnickou architekturou. Charakteristickým rysem zdejší stavební tradice je také mnohostranné využití místního pískovce – jednak jako stavebního materiálu a jednak přímo k hloubení prostor do rostlého skalního masivu. Zvláštním typem těchto skalních prostor byly tesané sklípky, které najdeme jednak jednotlivě umístěné v rámci hospodářských usedlostí a jednak poměrně vzácně seskupené v ucelených souborech v okrajových částech sídla. Právě v Dubé se dodnes dochovaly tyto drobné unikátní stavby asi v největším počtu a autenticitě ve dvou areálech – v ulici Sadové a v ulici Jana Roháče.

Jsou vyhloubeny ve svazích a terénních terasách, v ulici Jana Roháče směrem k truhlárně dokonce ve dvou úrovních nad sebou. Určují zde charakter dané lokality, jsou nezaměnitelným vizuálně se uplatňujícím estetickým prvkem a unikátním dokladem historického vývoje a tvůrčího využití přírodních podmínek. Dnes se užívají, stejně jako v dřívějších dobách, k uchovávání potravin. Od roku 2013 město Dubá postupně opravuje vstupní portály sklípků, jelikož i na nich se podepisuje zub času a přírodní vlivy.