Historie rozšiřování sbírek o máchovské tituly započala koncem 50. let XX. století. V roce 1958 byly zakoupeny jeho sebrané dopisy, vydané v roce 1922. Knižní sbírka se začala systematicky tvořit po roce 1970 a na konci sedmdesátých let čítal fond 243 máchovských knih. Ve sbírkách se tak nalézají různá vydání Máchova Máje a dalších děl tohoto romantického básníka. Jsou zde zastoupena také cizojazyčná vydání Máchových knih — například Máj ve slovinštině, bulharštině, ruštině, němčině, angličtině, nizozemštině, italštině, ukrajinštině, maďarštině, španělštině, lužickosrbštině či v jazyce esperanto.

Karel Hynek Mácha ovlivnil činnost umělců různých uměleckých oborů. I ty z nejslavnějších domácích výtvarníků lákalo ilustrování jeho díla, mimo jiné to byl například Mikoláš Aleš, František Kobliha, Jan Zrzavý, Karel Svolinský, Cyril Bouda, Toyen, Zdeněk Sklenář, Vladimír Komárek, Pavel Forman, Vladimír Suchánek, Jaroslav Šerých nebo Kristian Kodet.

„Doplňování sbírek je jednou ze základních funkcí našich muzeí. Kompletací a rozšiřováním sbírek se tvoří hodnota, která může být v budoucnu a často je již nyní, nevyčíslitelná. A to nejen pro badatele, ale také pro budoucí generace,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

„V letošním roce jsme zatím zakoupili osm máchovských tisků. Celkem obsahuje náš sbírkový fond 654 svazků,“ potvrdila vedoucí knihovního fondu muzea i dokského Památníku Jana Fridrichová. Podle ní byl jedním z nejúspěšnějších roků, co do získávání sbírkových tisků a předmětů s tématikou slavného romantického básníka, rok 2020. Muzeum většinu knih pořídilo v antikvariátech, na aukcích a na současném knižním trhu.

