Letos již podruhé soutěž vyhlásila společně města Česká Lípa a Nový Bor a organizačně ji zajišťovalo Regionální turistické informační centrum Česká Lípa. Vyhlášena byla v květnu, přihlášky se přijímaly do 31. července. Přihlásit se mohly fyzické i právnické osoby, které mají sídlo na území obcí s rozšířenou působností Nový Bor a Česká Lípa. Každý výrobce mohl přihlásit libovolný počet výrobků. V loňském roce se do soutěže přihlásilo 32 výrobců s celkem 96 výrobky.

Absolutním vítězem třetího ročníku soutěže Regionální českolipský výrobek roku se stala textilní dekorativní panenka Nanynka od Věry Najbrtové z Nového Boru.Zdroj: Město Česká Lípa„Regionální výrobek roku má obrovský smysl. Mezi výrobci se těší velké oblibě a díky této soutěži se nám daří upozornit širokou veřejnost na regionální výrobce a jejich úžasné výrobky, které vytváří s velkým umem a láskou. Účastníci soutěže se také začínají objevovat na akcích města, kde své výrobky prodávají, což je moc dobře. Nesmírně si vážím práce všech výrobců a těší mě, že v regionu máme tolik šikovných lidí. Pokud jim naše soutěž dodá novou energii a chuť do další práce, je to maximum, co si můžeme přát,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a dodala poděkovala porotě i Novému Boru, že do toho s Českou Lípou opět šel.

Stejně jako v předchozích letech se soutěžilo ve třech kategoriích, a to potraviny, řemesla a umělecké výrobky a oděvní a textilní tvorba. V každé kategorii byli zvoleni tři medailisté, kteří na slavnostním vyhlášení obdrželi pamětní dárky. Vítězové kategorií si navíc odnesli finanční odměnu 5 tisíc korun. Ze tří vítězů jednotlivých kategorií pak vzešel absolutní vítěz, jemuž náleží odměna 20 tisíc korun, plaketa a samolepky s logem soutěže, které může vítěz využít k označení svých výrobků.

„Rádi jsme se opět zapojili do soutěže o regionální výrobek roku, která pomáhá místním výrobcům. Velmi mě pak potěšila zpráva, že absolutní vítězkou letošního ročníku je paní přímo z Nového Boru. Velmi jí gratuluji a přeji jí, aby se jí v její úžasné práci i nadále dařilo. Samozřejmě moje přání patří i ostatním výrobcům, výrobky všech přihlášených jsou úžasné,“ doplnil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Absolutním vítězem se v roce 2020 stala Ivana Hollanová z Mimoně a její bezlepkové mrkvánky. Vítězkou prvního ročníku v roce 2019 pak byla Michaela Bílková z České Lípy a její jahodový extra jam s bezovým květem, který prodává pod značkou „Moje marmeláda“.

Vítězové jednotlivých kategorií v roce 2021:



Absolutní vítěz: Věra Najbrtová, Nový Bor - textilní dekorativní panenka Nanynka



1. Potraviny

1. místo: Jizerské pekárny s.r.o. – Chléb Dobrák

2. místo: PaedDr. Milena Krejzová, Kozí farma Nový Dvůr – Zrající sýr „Fišer“

3. místo: Michal Sabáček z Volfartic – Jahodový sorbet



2. Řemesla a umělecké výrobky

1. místo: Papírnictví u Růži Mimoň, Lenka Novotná -Interaktivní album na fotografie

2. místo: Marie Mrňávková, firma Brodita, Kamenický Šenov-Textilní domeček s Karkulkou

3. místo: Jiří Haidl, Sklárna Svojkov - Replika trofejního poháru



3. Oděvní a textilní tvorba

1. místo: Věra Najbrtová, Nový Bor - textilní dekorativní panenka Nanynka

2. místo: MYM-eco Martina Benešová, Česká Lípa - šaty z bambusu a ramie

3. místo: Václav Froněk – Tradiční venkov, Polevsko - „Souzním s přírodou“, ručně pletený svetr z ručně zpracované ovčí vlny