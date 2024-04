Město Nový Bor plánuje zavést placení parkovného na náměstí Míru prostřednictvím aplikace v mobilu. Nyní řidiči mohou platit pouze hotově nebo prostřednictvím bankovní karty.

Náměstí Míru v Novém Boru. | Foto: Město Nový Bor

„Aplikace nabídne platbu, ale také třeba prodloužení parkovací doby, aniž by uživatel musel dojít k parkovacímu automatu,“ řekla vedoucí odboru správy majetku na novoborském městském úřadě Jitka Capouchová a doplnila, že platba bude za konkrétní registrační značku, kterou si uživatel v aplikaci zaeviduje. „Systém bude napojený na městskou policii, která placení parkovného kontroluje,“ dodala Jitka Capouchová.

V Novém Boru je parkování zpoplatněné pouze na náměstí Míru a v jeho horní části. V nejbližších týdnech se k nim přidají i tři parkovací stání od Sklářského muzea k Základní škole praktická, čímž by se měla sjednotit placená zóna na náměstí. První půlhodina parkování je zdarma, poté řidiči platí 30 korun za hodinu, přičemž se cena účtuje po minutách. Stání jsou zpoplatněná ve všední den od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. V neděli a ve svátek je parkování zdarma.

V širším centru platí systém parkovacích kotoučů. Ty omezují parkování na 60 minut v pracovní dny od 8 do 17 hodin v ulici Liberecká od křižovatky s ulicí Bedřicha Egermanna k budově České pošty obousměrně a v ulici T. G. Masaryka směrem na Českou Lípu ke křižovatce s ulicí V Parku po pravé straně. Stejně tak od křižovatky s ulicí Boženy Němcové směrem do centra města po levé straně.

Na parkovací kotouč v Krátké ulici lze parkovat 2 hodiny, protože jde o stání, která nejčastěji využívají lidé pro návštěvy blízkých lékařských ordinací. Všude jinde je parkování bez omezení.