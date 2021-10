Nádraží v České Lípě ovládly parní lokomotivy. Nostalgie nalákala stovky lidí

/OBRAZEM/ Stovky návštěvníků nalákala v sobotu 16. října do České Lípy přehlídka parních lokomotiv. Byly připraveny jízdy zvláštních parních vlaků do okolí České Lípy a vstup do železničního depa.

Nádraží v České Lípě ovládly parní lokomotivy. Nostalgie nalákala stovky lidí. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

K vidění byla například lokomotiva zvaná „Čtyřkolák“ která během dne tahala historické soupravy do Blíževedel, Mimoně, Doks a Nového Boru. V českolipském depu, kam z hlavního nádraží jezdila pravidelná kyvadlová doprava, během dne otevřených dveří zářila hlavně Děčínská Šlechtična.