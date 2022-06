V sobotu proběhne den plný parních lokomotiv s dobročinným podtextem. Už v ranních hodinách vyjede z pražského hlavního nádraží motorový vlak do České Lípy. Odtud pak bude během celého dne vyjíždět vlak v čele s parní lokomotivou Rosničkou 464.202 ve směru do Doks, Mimoně, Nového Boru nebo Blíževedel a zpět.

Připravena bude prohlídka depa, výstava lokomotiv i modelové železnice a další program.

Jízdní řádZdroj: České dráhyV okolí České Lípy se uskuteční hned čtyři nostalgické jízdy. "První jízda parního vlaku odstartuje z České Lípy (odj. 9.15 h) do Doks a zpět. Pak se vlak rozjede do Mimoně (odj. z České Lípy ve 12.50 h). Další jízda oběma směry se uskuteční mezi Českou Lípou (odj. 14.15 h) a Novým Borem. Na závěr pojede parní vlak z České Lípy (odj. 15.22 h) do Blíževedel a zpět. Jízdenky budou v prodeji pouze ve vlaku," vypočítal Lukáš Kubát, mluvčí Českých drah.

Z českolipského nádraží bude také zajištěna kyvadlová doprava do depa, kde si budou zájemci moci prohlédnout výstavu parních lokomotiv. K vidění bude stroj 475.179 přezdívaný Šlechtična, 556.0506 zvaný Štokr a 498.112 Albatros.

Na pomoc Albatrosu a Šlechtičně

Součástí sobotního programu bude také dobročinná akce. „V České Lípě je více než rok deponovaná parní lokomotiva Albatros 498.112. Na její opravu do vystavovatelného stavu byl na přelomu května a června 2021 ve spolupráci s Nadací Okřídlené kolo otevřen sbírkový účet, na kterém se podařilo od řady dárců nasbírat více než 270 tisíc korun,“ uvedl ředitel ČD Muzea v Lužné u Rakovníka Marek Plochý. Navíc se zmíněná nadace rozhodla vybranou částku dorovnat na 300 tisíc korun. Tato suma bude v sobotu předána přímo u opravované lokomotivy.

"V tento den bude také otevřen sbírkový účet na opravu další parní lokomotivy, která je umístěna v České Lípě. Vybrané peníze by tentokrát měly pomoci uvést do provozuschopného stavu lokomotivu Šlechtičnu 475.179, označovanou také jako Děčínskou Lízu," upozornil mluvčí Kubát.

Na zajištění financí na opravu obou lokomotiv se podílí i společnost Locomotif, která prodává oblečení se železniční tématikou. Částka získaná touto cestou na opravu parní lokomotivy Albatros přesahuje 200 tisíc korun.

Jízdné na sobotní nostalgické jízdy



• motorový vlak Praha – Česká Lípa: jízdné dle tarifu ČD; ve vlaku neplatí jízdní výhody

• parní vlaky: pouze zpáteční jízdné – dospělí 200 korun, děti 3–15 let 170 korun, děti do 3 let zdarma (bez nároku na místo k sezení)

• jízdenky v prodeji pouze ve vlaku

• v parním vlaku neplatí žádné slevy a jízdní výhody, nelze přepravovat kočárky a jízdní kola