Tato akce byla ve středu 26. května zrušena. Více čtěte zde.

V sobotu 29. května dvakrát vyjede z České Lípy do Děčína, dohromady po této trati tak projede čtyřikrát. Z českolipského hlavního nádraží se odjíždí v 8:55 a 13:53 hod. Přes Horní Polici a Benešov nad Ploučnicí dojede parní vlak do Děčína v 9.44 a 14.44 hodin. Na zpáteční jízdu po stejné trase se z Děčína vydá v 11.01 a 16.15 hodin. Za jednosměrnou jízdenku Česká Lípa – Děčín nebo Děčín – Česká Lípa zaplatíte 100 korun. Děti do 6 let cestují zdarma bez nároku na místo.