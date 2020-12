Do konce hlasování o nejlepší projekty participativního rozpočtu v Turnově schází pouhý den. A jak ukázal letošní výsledek v podobě hojně navštěvovaného pumptracku, špatné nápady se tady „nerodí“. U zrodu myšlenky na okruh pro jízdu na kole tu stál právě participativní rozpočet pod názvem Tvoříme Turnov. Bez něj by tu zřejmě místo, kde se vyřádí zdatní i začínající cyklisté, nestálo.

Plno tu bývá i za nepříliš vlídného počasí. Navíc se pyšní prvkem, který na žádné jiné podobné dráze v Česku nenajdete. „Je to takový turnovský taxis,“ popsal iniciátor vzniku pumptracku v Turnově Marek Slavík.

Projekt pumptracku tu zvítězil v hlasování o nejlepší projekt v participativním rozpočtu roku 2019. Vítězných 250 tisíc korun by ovšem nestačilo na celou realizaci. Předkladatelé projektu to ale nevzdali a začali shánět další peníze. Ve sbírce se jim podařilo získat přes 400 tisíc korun od více než sta obyvatel Turnova a několika firem.

Následně se našla skupina významných velkých přispěvatelů, což motivovalo i město k dalšímu příspěvku, a Turnov si mohl dovolit postavit malý i velký okruh za 1,9 milionu korun bez DPH. Zdejší pumptrack tak dnes patří mezi největší asfaltová sportoviště tohoto typu v České republice.

Podobná investice je ale na participativní rozpočet, kde se rozdělují menší částky, extrém. Třeba v Jablonci v letošním roce v jeho rámci provedli úpravy pěšin, parku v Kokoníně nebo předzahrádek ve Mšeně, což byly věci, na které není třeba složité projektové dokumentace.

Právě kvůli ní dojde k pracím na dalším podpořeném projektu obyvatel až v příštím roce. Jedná se o revitalizaci parku na Paseckém náměstí. „V tuto chvíli je hotová studie, kterou odsouhlasil jak osadní výbor, tak město. Původní návrh jsme trochu rozšířili a park opravíme ve větším rozsahu, jelikož si to zaslouží,“ popsala vedoucí oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu Štěpánka Gaislerová.

K hotové studii se nyní zpracovává projektová dokumentace, která by měla být dokončená v únoru 2021 a na jaře by se mohlo začít. I tady město navýší náklady ze „svého“ rozpočtu. „Náklady určitě nepokryje sto tisíc korun z participativního rozpočtu,“ vysvětlil náměstek jabloneckého primátora Petr Roubíček.

Příští rok chce další ročník participativního rozpočtu vyhlásit i Česká Lípa. Napoprvé si jej tady vyzkoušeli v roce 2018, přičemž nápady lidí uvedli v život v následujícím roce. V České Lípě tak vyrostla například nová workoutová hřiště, boxy na kola u Sportareálu, nová dětská hřiště, ale také například knihobudka nebo zenová zahrádka a stojany na kola.

Letos se participativní rozpočet ve městě nekonal, ale v roce 2021 se s ním počítá. „Jedná se o velmi časově náročný projekt, a to zejména pro zaměstnance města, kteří občanům s návrhy pomáhají. Chtěli jsme vyhlásit další ročník participativního rozpočtu už letos, ale právě z kapacitních a personálních důvodů to uděláme až v roce 2021 s tím, že vítězné návrhy budou realizovány v roce 2022,“ vysvětlila starostka města Jitka Volfová.

Liberec na svůj první ročník participace vyčlenil 5 milionů korun. Absolutně nejvíce hlasů, 1127, získal projekt na vytvoření volnočasového a sportovního zázemí na Lesním koupališti. Druhý v pořadí s 539 hlasy skončil projekt opravy cyklostezky v Machníně. Líbil se také nápad na vytvoření Broumovského náměstí před Základní školou Broumovská – ten získal 510 hlasů.

„V současné době soutěžíme revitalizaci dětského hřiště na náměstí Českých Bratří. Na konci listopadu byla v Horním Hanychově na přání občanů zrealizována pyramida, tedy dětský herní prvek. Některé projekty je ještě potřeba projednat například se stavebním úřadem a vyhlásit výběrová řízení na firmu, která samotnou stavbu zrealizuje,“ doplnil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje, aby se lidé zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Nápady předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec provést.