/FOTO/ Loňský vánoční strom, který zářil na Staroměstském náměstí v Praze, pocházel z Pertoltic pod Ralskem na Českolipsku. A stejně jako v předchozích letech, i letos výrobky z jeho dřeva potěší hned na dvou místech. Část smrku ztepilého se navíc vrátí zpět do regionu, a to v podobě dřevěné lavičky. Ze zpracování vánočního stromu několik měsíců po odstrojení pro dobrou věc se tak stává vítaná tradice.

Kácení vánočního stromu pro Prahu v Pertolticích pod Ralskem, listopad 2023. | Video: Miloslava Kroužková

Po lednovém svátku Tří králů putoval pražský vánoční strom na pilu ke zpracování na fošny a po následném vysušení pak do dílny Střední odborné školy Jarov, kde místní žáci od března pod dohledem učitele odborného výcviku vyrábí venkovní prvky. Jedná se o tři zvýšené záhony na kolečkách, dva hmyzí hotely a jednu venkovní lavičku.

„Letošními výrobky jsme se rozhodli potěšit obyvatele pražského domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Zároveň se nám líbila i myšlenka, aby se strom symbolicky vrátil i na své ‚rodné‘ místo, kde více než půl století rostl,“ řekl radní hlavního města Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.

Dřevěnou lavičku se tak rozhodli věnovat majiteli stromu z Pertoltic Radku Lupoměskému. Ten ji podobně jako svou symbolickou finanční odměnu deset tisíc korun daroval mimoňskému domovu pro seniory. „Moc bych si přál, aby všechny výrobky, které vytvořily ruce budoucích truhlářů a tesařů, přinášely radost a posloužily k příjemnému odpočinku,“ dodal Hroza.

Výrobu žáci Odborné školy Jarov dokončí během května, tak aby vše stihli ještě před prázdninami předat a nábytek sloužil celé léto. Aktuálně mají kompletně hotovou lavičku, u ostatních prvků jsou s prací zhruba v polovině.

Bezděz stojí 760 let. K výročí dostane velkou bitvu a novou zásobovací lanovku

„Pro hmyzí hotel jsme tentokrát zvolili obdélníkový tvar, uprostřed bude vsazen šestihran charakteristický pro včelí úl. Komůrky hotelu předem vyplníme šiškami, hoblinami a dalšími přírodninami. Rovnou se bude moct umístit a lákat brouky, včelky a hmyz,“ informoval zástupce ředitele pro odborný výcvik Vilém Kodíček.

Vánoční strom pro Prahu zajistila městská společnost Technologie hlavního města Prahy. Podle předsedy představenstva Tomáše Jílka byl loňský smrk ztepilý nejen dobře rostlý, ale i jedním z nejvyšších, který do Prahy za poslední roky přivezli.

Není to poprvé, kdy putoval do Prahy vánoční strom z Libereckého kraje. V roce 2015 se v hlavním městě rozsvítil 70 let starý smrk z českolipské Dubice, který byl pokácen kvůli bezpečnosti. V roce 2019 ozdobil Staroměstské náměstí smrk ztepilý ze Semil. Pražanům strom věnovala majitelka zahrady nedaleko centra Semil Soňa Jarolímková Římková. Před dvěma lety cestoval vánoční strom do Prahy z vesničky nedaleko Jablonce nad Nisou.