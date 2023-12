Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí v Praze se odehrálo první prosincovou sobotu a nenechalo si ho ujít stovky návštěvníků. Jehličnan pochází z Libereckého kraje, konkrétně z Pertoltic pod Ralskem na Českolipsku.

Na Staroměstském náměstí září vánoční strom, který je z Pertoltic pod Ralskem. | Video: Hana Tietze

Smrk ztepilý vzešel z téměř čtyřiceti tipů soutěže Hledá se strom, kterou v létě vyhlásil organizátor trhů. Do soutěže přihlásil smrk majitel pozemku z důvodu bezpečnosti. Obával se, že by mohl jehličnan spadnout na chalupu, ke které je nakloněný.

Vánoční strom v Praze měří 22 metrů a váží přes 5 tun. Na náměstí dorazil už na začátku týdne a v úterý se začalo s jeho výzdobou. Na sobě má více než jedenáct kilometrů světelných řetězů a téměř 400 různých ozdob.

„Ke štědrovečerní atmosféře českých domovů neodmyslitelně patří pohádka Popelka. Letošní výročí jsme zakomponovali do konceptu Vánoc a odpovídající tradiční symboly Vánoc ozvláštnili motivy z pohádkové Popelky,“ sdělila jednatelka společnosti Decoled, která se postarala o výzdobu trhů, Eva Poláčková. Samotný strom bude denně rozsvícen od 16 hodin do půlnoci. Svítit bude až do Tří králů, tedy do 6. ledna.

Podívejte se, jak se kácelo: Z Pertoltic do Prahy. Vánoční strom rozzáří Staroměstské náměstí

Zdroj: Hana Tietze

Zdroj: Redakce

Své vánoční příspěvky nám posílejte na mail vanoce@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a město či okres, v němž žijete. Děkujeme!