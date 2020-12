Petiční archy tento týden odevzdal Krajskému úřadu Libereckého kraje jeden z iniciátorů a šéf petičního výboru Václav Židek z Postřelné, která je součástí Jablonného.

„Děkuji všem, co se podíleli na sběru podpisů, bylo to mnoho hodin mravenčí práce. Zvlášť děkuji těm, co měli odvahu být v petičním výboru,“ uvedl Židek. Podle něj, teď poputuje petice k právnímu oddělení krajského úřadu a následně k odboru životnímu prostředí KÚ LK, kterému byla od počátku adresována.

Ten už před 3 roky podobný návrh zamítl s tím, že priority kraje jsou jiné. „Netrpělivě budu očekávat diskuzi k tématu a výsledek,“ podotkl Václav Židek. Zamýšlená rezervace by zahrnovala asi 86 hektarů, zejména na východních svazích kopce. Zastánci kopce začali petici podepisovat od 1. srpna. Dostupná byla na internetu, ale i na řadě míst v Libereckém kraji.