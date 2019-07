Nejvíce podpisů se sešlo přímo od obyvatel Nového Boru, kde by se vedení dotklo části Arnultovice a okolí vrchu Skalka. Petici podpořily také stovky lidí z okolních i vzdálenějších obcí. „Jde o dosud největší petici na ochranu zájmu obyvatel a životního prostředí v Novém Boru,“ uvedl zástupce petičního výboru a starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Podle Anny Slavětínské Markové, členky petičního výboru a zastupitelky města, se na distribuci petice podílela celá řada dobrovolníků. „Díky nim se nám podařilo nasbírat naprostou většinu podpisů mezi obyvateli Nového Boru a lidmi, kteří jsou s městem spojení. O to větší váhu petici přikládáme, protože jde o názor místních, kteří zde žijí a záměr energetiků se jich dotýká nejvíce,“ řekla Slavětínská Marková.

Petice je adresovaná Ministerstvu životního prostředí ČR, které letos v březnu vydalo souhlasné stanovisko k záměru výstavby stožárů. „Požadujeme, aby ministr životního prostředí prověřil souhlasné stanovisko EIA a přitom respektoval zákonné požadavky na posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, životní prostředí, pohodu obyvatel a na veřejné zdraví. Zároveň zajistil nové objektivní posouzení tak, aby nebyla účelově protežovaná nadzemní varianta,“ připomněl Dvořák. „Věřím, že s ohledem na vysoký počet petentů ministr našim požadavkům vyhoví,“ doplnil starosta.

Výstavba vedení velmi vysokého napětí, které má posílit zásobování Šluknovského výběžku elektřinou, se připravuje 20 let. Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase vedení 35 kV. Na něj by měla navazovat nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf. Pro část vedení, které se dotýká přímo novoborské části Arnultovice a vrchu Skalka, předložili energetici tři nadzemní varianty – jižní, severní a superseverní. Všechny procházejí v blízkosti obytných domů a ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru.

Nadzemní varianty odmítá i město Nový Bor. Zastupitelé ve prospěch podzemního napětí přijali několik usnesení. „Nechceme bránit rozvoji Šluknovského výběžku, ale ne na úkor zdraví a znehodnocení pozemků obyvatel Arnultovic a poškození krajiny v okolí Skalky. Chceme, aby byl dodržen zákon bez výjimek a alespoň tuto část Lužických hor nehyzdily třicetimetrové stožáry elektrického vedení,“ doplnil Jaromír Dvořák.

Kvůli záměru proběhlo na Novoborsku několik jednání se zástupci ČEZu, kteří veřejnosti představili plánované trasy, a to včetně důvodu navrhovaných variant. Podle mluvčí Skupiny ČEZ Soni Holingerové posuzovali pět variant vedení kolem Nového Boru. Z toho byly tři varianty vzdušného vedení a dvě z nich měly podvarianty s kabelem. „Proces EIA byl završen vydáním závazného souhlasného stanoviska ministerstva životního prostředí, které stanovilo pořadí vhodnosti jednotlivých variant. Z něj budeme vycházet při další přípravě,“ sdělila už dříve mluvčí Skupiny ČEZ.