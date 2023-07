„Jdou velmi přesně, když jsou dobře nastavené a spočítané. Na pětiminutovou odchylku je nedělám, to už je moc velká chyba. Snažím se ji dostat tak na minutu. A je to jen ta „středověká“ matematika, geometrie. Je úžasné, že už to uměli tisíc let před námi,“ vypráví sluneční hodinář s tím, že k svému dílu vlastně potřebuje jen tužku, vodováhu a z moderních pomůcek pak jen chemickou kotvu k upevnění ukazatele, který musí být přesně ohnutý podle konkrétního místa a pevně uchycený. „Při dobrých světelných podmínkách trvá usazení tyčky a nakreslení čar zhruba dva dny,“ vysvětluje pedagog.

Podle Rachače pak takto postavené sluneční hodiny, při správném výpočtu a nastavení, ukazují nejen velmi přesný čas, ale i přibližný kalendář, délku dne, jak je Slunce dlouho na obloze a za kolik hodin zapadne. A na oblibě stoupá jejich také funkce dekorativní, estetická.

„Nejtěžší je správně nastavit ukazatel. Když se odchýlíte o jeden stupeň, tak chyba v čase je asi čtvrt hodiny, což už je moc. Je důležité udělat co nejpřesnější zaměření, opravdu podle Slunce, středověkým způsobem, jak tomu říkám. A to se mi na tom velmi líbí,“ uvádí fyzikář. „Třeba když je zataženo, tak musím naplánované měření ukončit a počkat na vhodnější počasí.“

Začínal s kartonem a špejlí

Hodiny na fasádách tvoří jen na přání a zájemcům vysvětluje, jak vše funguje. Jako sluneční hodinář se Tomáš Rachač úspěšně předvedl na řadě míst Českolipska, ale i středních či jižních Čech. „Nejprve jsem začínal s malými hodinami z kartonu a špejlí. Pak mi rodiče půjčili jižní zeď domu. To byla pro mne obrovská výzva a zodpovědnost. A povedlo se to, skoro 4 m2 plochy slunečních hodin. A od té doby je dělám ve velkém měřítku,“ vzpomíná.

Každý ze zájemců má jiný vkus, jiné požadavky, jiný dům a jiné zvyky. „Někdo je chce jako dekorativní a reprezentativní prvek na čelní stranu domu. Jiný zase na stěnu, kam vidí ze zahradního posezení, aby se mohl kochat, když si pochutnává na kávě,“ říká Rachač.

Jak vysvětluje, sluneční hodiny mohou být nejen na jižní stěně stavení, ale také na východní nebo západní. Dokonce mohou být i na severní straně domu. „Také se mi podařila realizace slunečních hodin na sedlové střeše domu. Jinde nebylo místo a na střechu je vidět z celé zahrady. Je to myslím unikát a funguje to pěkně. Dokonce se na ně přijela podívat výprava nadšenců až z Hradce Králové,“ zmiňuje a dodává, že hodiny lze upravit ještě na svislé a vodorovné. Podle toho, zda jsou například na zdi domu, nebo na zemi.

„Vodorovné ale nemusí být jen na zemi. Může to také být dekorativní prvek v menší zahradě. Představte si sluneční hodiny jako okrasný stolek, kam si člověk odloží hrneček, když se jde projít po zahradě,“ přibližuje Tomáš Rachač, který se kromě vytváření nových slunečních hodin, zabývá i rekonstrukcí těch starých a zašlých. Radost mu proto udělalo i to, že se před časem dostal do týmu lidí opravujících kostel v obci Polevsko. „Podle dobových fotografií se vědělo, jak tamní hodiny přibližně vypadaly, ale nastavení ukazatele se musí dělat pro každé hodiny zvlášť,“ pamatuje si Rachač.

Jeho přáním je podrobněji se podívat na dávné unikátní sluneční hodiny v klášteře na Strahově v Praze. „Jsou uvnitř chodby kláštera a slunce tam nedosvítí, proto dali na podlahu zrcátko, které odráží paprsek,“ uzavírá Tomáš Rachač.

Sluneční hodiny jsou zařízení pro určování času v závislosti na zdánlivém pohybu Slunce. Sluncem ozařovaný předmět vrhá stín a podle aktuální pozice stínu lze určit čas. Určování času je matematicky odvozeno z kombinace dvou základních pohybů Země a Slunce.