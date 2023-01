„Přiznávám, jsem z toho úplně vedle. Když vidím, co se tady dělá za krásné věci a jak se tady propojuje řada řemesel do nádherného celku. A hlavně, že tady lidé mají vizi, která směřuje k tomu dělat kvalitní výrobky o které bude ve světě zájem a které šíří dobré jménu České republiky,“ komentoval tehdy generál Pavel.

Obdivoval také vzorkovnu sklárny, kde je řada exponátů ještě z éry Bořka Šípka, který zde byl uměleckým ředitelem, ale také Sklářskou krčmu. „Na jednom místě je tady hromada inspirace, je tu nádherně, určitě se sem vrátím,“ řekl před odjezdem z Lindavy Petr Pavel.

Stihl ještě cestu do Liberce a večer se pak sešel s lidmi na druhém konci okresu - v Kravařích, aby jim pověděl o svém soukromém i pracovním životě.

Následné otázky od asi tří desítek účastníků mířily především na nejzávažnější geopolitické problémy, na Afghánistán, na Čínu, na hrozby pro naši zem, nebo na vyzbrojování české armády či spolupráci s Izraelem. Při jeho kultivovaném a věcném vyprávění lidé ani nedutali. I když některým z posluchačů přeci jen bylo líto, že Petr Pavel nepřišel v generálské uniformě.

„Asi bych se měl trochu stydět, ale za ty tři roky, co jsem z armády, tak jsem v té uniformě nikde nebyl. Považuji to za uzavřenou kapitolu a připadne mi to nepatřičné, protože uniforma patří k vojákům, kteří slouží a ti, co už neslouží tak by ji asi nosit neměli. Ale možná si ji nyní na státní svátek vezmu,“ řekl v říjnu 2021 Pavel.

Starší žena z publika, ale nahlas oponovala: „A když mu ta uniforma sluší, tak by jí měl mít!“