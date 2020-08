Do malého sklářského studia Jiřího Haidla ve Svojkově zavítal s kamerou slavný rakouský novinář a zejména propagátor pivovarnictví, pití piva Conrad Seidl. Haidlova huť se specializuje na repliky historického skla, dávné poháry, lesní sklo, i sklo z filmů a pohádek, sklo panovníků.

„Host sem přijel při natáčení seriálu o pivu a kolem piva, měl zájem o pohár, který je znám z Rembrandtova obrazu a my jsme měli to štěstí, že ho máme v nabídce, tedy podobný, menší, řekl sklář Jiří Haidl. Repliky historického skla vyrábí na podkladech získaných z archeologických výzkumů a ostatních historických pramenů. „U naší sklářské pece se snažíme co nejvěrněji napodobit skla našich předků a předchůdců,“ uvedl Heidl.

Conrad Seidl kdysi psal o politice v známých denících Kurier a Der Standard, je znám i jako viceprezident žurnalistické odborové organizace. Publikoval více než 25 knih. Zaměřil se nejen na sociologii, vojenství, ale na marketing (Značka JÁ, Prodej piva, Pivní business) a na pivní kulturu (Pivní katechismus Conrada Seidla, Horní Rakousy – země piva, Seidlův pivní průvodce).