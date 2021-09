Akce se uskuteční v neděli 3. října do 15.00 hodin v Centru textilního tisku. O pivovaru v České Lípě bude hovořit historik Jaroslav Panáček. Ten mimo jiné zodpoví otázky o tom, co vše se na místě pivovaru za uplynulá léta nacházelo nebo kdy byl uzavřený. Dále samozřejmě zájemce obeznámí s historií pivovaru a také přiblíží jeho dnešní podobu. Vstupné se na přednášku neplatí.

Česká Lípa si letos připomíná 120. výročí od začátku fungování měšťanského pivovaru. Akciová společnost začala fungovat 3. října 1901. A přesně 120 let poté, co firma začala fungovat, pořádá město přednášku na téma historie pivovaru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.