Pondělní debaty se zúčastnili zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), projekční firmy Valbek a krajského úřadu. Starosta Skalice Jiří Löffelmann, který stavbu silnice podporuje, si vzal dovolenou. Místní kritizovali, že o přípravě přeložky I/9 neměli informace. Většina účastníků schůzku vítala, ačkoli jim nepřinesla zásadní odpovědi.

Skaličtí se obávají dopadů frekventované komunikace na okolí. „Krmíte nás studiemi, jisté ale je, že lidé budou trpět hlukem, prachem, klesnou ceny nemovitostí, přitom tahle obec je zaměřená na čisté prostředí,“ vystoupil Pavel Meisner. Podle něj je divné, že k projektu investor nemá náhradní řešení. „Zástupce ŘSD nám tady neřekl jediné alternativní stanovisko. Řešíme tady na úkor obce s 1500 obyvateli obchvat České Lípy a bavíme se o více než 10kilometrové nové silnici podél Skalice, to je paradox. Okolnosti jsou úplně jiné než před lety, proto je potřeba, aby se znovu otevřela otázka velké EIA,“ dodal Meisner.

Dopadů na přírodu se obávají i obecní politici. „Důležitý je veřejný zájem chránit přírodu, krajinu a snažit se prosadit jiné, k přírodě šetrnější řešení obchvatu České Lípy,“ prohlásil skalický místostarosta Josef Hrdlička, který pokládá za nejrozumnější nejprve vyhodnotit, co přinese zhotovení části obchvatu ze Sosnové do Dolní Libchavy. Ocenil přístup starosty Horní Libchavy Pavla Černého, který se jednání zúčastnil, i když měl stejně jako starosta Skalice dovolenou.

„Myslím, že jednou z možnosti ochrany životního prostředí je prosazení vyhotovení velké dokumentace EIA tak, aby byla zohledněna všechna stanoviska dotčených orgánu, obcí a aby se tato vyjádření neposuzovala samostatně, ale sčítala a násobila,“ řekl Hrdlička.

Bývalý skalický starosta Jan Rückl poukázal na fakt, že mohutnou stavbou přijde vniveč spousta zemědělské půdy: „Vzhledem ke geologické situaci se z krajiny ztratí voda, bude to mít za následek vysychání celého území,“ apeloval.

Podle místního patriota Jana Stuchlíka stále mnoho obyvatel Skalice neví, jak bude silnice vypadat, že byla rozšířena na tři proudy nebo že ve středu obce vznikne nesmyslně veliká křižovatka. Od setkání očekával více technických informací. „Mrzelo mne, že ani projektant nebyl schopen upřesnit některé technické věci jako velikost ramen křižovatky, umístění a velikost retenčních nádrží. To, že retenční nádrže v projektu nejsou doteď dokresleny, je zarážející,“ hodnotil Stuchlík.

Nad postupem úřadů se pozastavovali i další zúčastnění. „Můj dojem? Jedním slovem, beznaděj. Jak mohla úřednice v roce 2017 odeslat papír, že Skalice nechce šetření EIA bez toho, aby to bylo oznámeno zastupitelům?“ zlobila se zastupitelka Petra Dvořáková.

Aktivisty z občanského sdružení Svobodná Ves potěšil zájem veřejnosti a fakt, že téma lidem není lhostejné. „Vážíme si účasti a zájmu krajského radního pro životní prostředí Václava Židka, naopak negativně vnímáme neúčast a tím i lhostejnost starosty Jiřího Löffelmanna ve věci, která tak radikálně ovlivní život a přírodu v naší obci,“ řekla za sdružení Šárka Formánková. Získané informace je prý utvrdily v tom, že je načase bránit veřejný zájem peticí, jelikož projekt z 90. let nereflektuje žádné změny a neexistuje rozumná alternativa.

„EIA jsme neobešli“

Lidé od úředníků slyšeli, že propásli lhůty k vyjádření s tím, že se ještě mohou ozvat v rámci územního a stavebního řízení. Simona Stočková ze společnosti Valbek také uvedla, že proces EIA neobešli ani se mu nebránili. „Vycházíme z dopravních studií, které, doufejme, udělali lidé, kteří tomu rozumí, my je nechceme zpochybňovat,“ podotkla zástupkyně projektanta. Podle ní je teď projednávána pouze hotová dokumentace pro územní řízení, o jehož zahájení investor požádal krajský úřad. „ŘSD jako investor vždy v souladu s platnou legislativou doložil v rámci procesu veškeré podklady, které správní úřady posuzovaly a schvalovaly,“ dodala Stočková. Zástupce ŘSD Tomáš Šulc uvedl, že českolipský obchvat od města odvede tranzitní dopravu, a popřel, že by k lacinějšímu a rychlejšímu řešení stačily přestavby českolipských křižovatek a rozšíření stávající trasy I/9.

Podle ŘSD přeložka silnice I/9 odlehčí stávající silnici, a to hlavně v úseku průjezdu Českou Lípou a mezi Českou Lípou a Novým Borem. Přeložka mezi Dolní Libchavou a Novým Borem je dlouhá přes 10 kilometrů a vyjde na dvě miliardy korun. Stavební povolení by investor chtěl mít v roce 2023, zahájení stavby plánuje na rok 2024. Aktuálně odhaduje uvedení do provozu v roce 2027. Na trase nyní probíhá geotechnický průzkum, který má skončit v březnu 2022.

Zastupitelstva obcí Horní Libchava, Skalice u České Lípy a Okrouhlá letos vyjádřila nesouhlas s tím, aby pro stavbu přeložky silnice I/9 na jejich území byla udělena výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny, o které nyní rozhoduje Agentura ochrany přírody – CHKO České Středohoří.