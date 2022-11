Nově bude možné v automatech platit bezkontaktní platební kartou nebo prostřednictvím mobilní aplikace. „Mnoho z nás u sebe hotovost nenosí, jsme zvyklí platit mobilním telefonem nebo přes aplikaci. Najít proto kovové mince do parkovacího automatu může být mnohdy problém. Věřím proto, že rozšíření možnosti placení občané uvítají, systém bude pro mnoho lidí rychlejší a pohodlnější. Obsluha parkovacího automatu bude jednoduchá, navíc zůstane i starý způsob placení mincemi a bankovkami pro ty, kteří jsou stále zvyklí nosit u sebe hotovost. Systém tak bude vyhovovat všem,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Nová zařízení, která platby kartou a mobilní aplikací umožní, by měla být na stávající automaty nainstalována do konce letošního roku. „Poté bude následovat období, v rámci kterého budeme zařízení testovat. Oceníme všechny podněty občanů k jeho provozu. Zároveň v této době, která bude trvat zhruba měsíc, prosíme občany o shovívavost a trpělivost,“ řekl českolipský místostarosta Martin Brož.

„Je to pokrok“

Reakce po zveřejnění novinky jsou vesměs pozitivní. Třeba Českolipan Rudolf Živec si na sociální síti opatření chválil: „Před osmi lety na parkovištích stálo komando výběrčích lístků, kus za deset nebo 20 korun… Zaručeně zdaněných. Je to pokrok!“ napsal.

„Hurá, placení kartou kvituji. Kdyby to šlo i přes aplikaci na konkrétní SPZ jako v Ústí nad Labem, tak by to bylo dokonalé,“ připojil názor Jan Polák.

Dodávku, instalaci a správný provoz zařízení bude mít na starosti firma WSA doprava a parkování, které město za služby zaplatí necelé dva miliony korun. I po instalaci zařízení bude obsluha parkovacích automatů téměř stejná jako nyní, přibude jen jeden krok navíc. „Na automatu bude nutné zadat registrační značku vozidla, podle které se bude kontrolovat, zda řidič za parkování zaplatil. Lístečky tedy automat vydá jen na vyžádání. Na každém z automatů bude vylepený přehledný návod obsluhy i odkaz ke stažení mobilní aplikace,“ doplnil Martin Brož.

Jak upřesnila Kňákal Brožová, v centru České Lípy je aktuálně celkem 19 automatů a jsou zde čtyři placené parkovací zóny. Nejdražší je parkování přímo na náměstí T. G. Masaryka, kde za prvních 60 minut řidiči zaplatí 30 korun. Na řádné úhrady parkovného ve vyznačených zónách dohlížejí strážníci městské policie.