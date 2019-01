Staré Splavy - Nová pláž, nové molo s cukrárnou pro třicet lidí, altán pro svatební obřady, nové beachvolejbalové hřiště, chodníky a příjezdové cesty…

STARÉ SPLAVY DNES A ZA DVA ROKY - JAK SE VÁM LÍBÍ? Výhledy na Máchovo jezero se mají do dvou let změnit. Fotografiím turistů od Mácháče už nemá dominovat Myší ostrůvek nebo Bezděz v pozadí, ale cukrárna na molu. | Foto: Deník, veracuba.it

… A také pokácené stromy.To jsou hlavní body nového projektu, který má do dvou let proměnit pobřeží Máchova jezera ve Starých Splavech.

Za akcí, která by měla stát „jen" 20 milionů korun a která zcela zásadně změní pohledy a výhledy na Máchovo jezero, stojí pražský podnikatel Michal Bouška. Své plány, které má se starosplavským pobřežím, ve středu večer představil obyvatelům Doks.

Žádná VIP zóna

„Chceme pozvednout širší okolí břehu Máchova jezera ve Starých Splavech a udělat tak něco pro cestovní ruch. Rozhodně tu nechceme vytvářet žádnou VIP zónu nebo vybírat vstupné za vstup. Vše bude volně přístupné," řekl Bouška, který podniká v developerské oblasti a zaměřuje se na stavby bytových domů.

Jeden takový projekt Bydlení u jezera dostavěl právě letos v červnu ve Splavech a ještě týž měsíc se obrátil na dokskou radnici s tím, že by na své náklady rád zvelebil i celé okolí.

Ačkoli projekt zásadně promění břeh jezera a dotkne se řady lidí, radnice o záměru obyvatele poprvé informovala až na konci září ve chvíli, kdy měli o záměru rozhodnout zastupitelé.

Ti projekt hned napoprvé schválili. „Už na tom pracují naši architekti, kteří připravují podrobnou detailní studii," prozradil ve středu Bouška.

Podle reakcí, které zazněly na jednání pro občany, je zřejmé, že Bouškův návrh obyvatele Starých Splavů a Doks polekal, nedá se ale říci, že by vzbudil jednoznačný odpor. Naopak má řadu zastánců, hlavně mezi těmi, kteří měli možnost se s projektem už mezitím blíže seznámit.

Plán má chyby

Lidem vadí hlavně fakt, že Bouška své představy zhmotnil v plánku, který má řadu chyb a na řadě míst vůbec neodpovídá skutečnosti. „Tam kde máte zakreslených pár stromů, tam je ve skutečnosti souvislý les," předhazovali obyvatelé Bouškovi jeho omyly. „Máme před sebou jen hezký obrázek, který má spoustu faktických chyb," zaznělo také.

Hlavním odpůrcem projektu je živnostník Jiří Marek, který má v uvedené lokalitě pronajaté pozemky, na kterých má stánek s občerstvením a půjčovnu loděk. „Podnikám tu už dvacet let, teď mám o svou živnost šmahem přijít," zlobí se Marek. Je pravděpodobné, že s ním město neprodlouží nájemní smlouvy a pozemky pronajme právě Bouškovi.

Hraje se o pozemky

„Musím se rozhodnout podle toho, co je nejvýhodnější pro město a jeho obyvatele," uvedla k tomu starostka Doks Eva Burešová.

Celý plán na obnovu pobřeží stojí právě na dohodě o pozemcích. Podle Boušky zůstanou všechny chodníky a cesty v majetku města, všechno ostatní si on nechá v pronájmu. Třeba třešničku celého projektu cukrárnu na konci mola chce mít v nájmu na dvacet let.

Doksy už jeho plán schválily. Kvůli molu ale Boušku čekají ještě například jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny. „Původně jsem chtěl všechno stihnout vybudovat do května 2013, teď vidím konec projektu spíše v květnu 2014," dodal.

Bouška: Molo se stane kultovním místem

Zatím hlavně stavěl bytové domy. Teď se zamiloval do Máchova jezera a chce změnit jeho pobřeží. To je čtyřiačtyřicetiletý podnikatel Michal Bouška z Prahy.

Váš projekt vzbudil pozdvižení. Čekal jste to?

Vlna odporu se dala čekat. V dnešním světě a době neprochází nic jednoduše a platí to i pro tento záměr, ačkoliv je pro část Starých Splavů a Máchova jezera velkolepým a velkorysým. Lidé, kteří se s tím už více seznámili a chápou to, co tam zamýšlíme, tak už tomu uvěřili. Chceme širší okolí pozvednout a udělat něco pro rozvoj cestovního ruchu.

Nejpikantnější je cukrárna na molu. Jak vás to napadlo?

Můj společník v restauraci, kterou tu provozujeme, procestoval celý svět. Spolu jsme se bavili o tom, jak molo zatraktivnit a udělat něco fajnového. A on mi vyprávěl o tom, co je na řadě míst ve světě běžné, že na konci mol bývají kavárničky a restaurace. Nám se ale do našeho konceptu nejvíce hodila cukrárna. Věříme, že by mohla stát kultovním místem a ústředním motivem fotografií turistů od Máchova jezera.

KOMENTÁŘ AUTORA: Malost u břehu Velkého rybníka

Velké věci se v těchto dnech projednávají u Máchova jezera. Téměř jistě se do dvou let zcela zásadně a radikálně promění jedna část jeho pobřeží. Způsob, jakým se to projednává, ovšem připomíná spíš karikatury z Dikobrazu nebo večerníček Pat a Mat.

S plánem na proměnu pobřeží ve Starých Splavech přišel podnikatel, který o sobě prohlásil, že úspěšně podniká v oblasti developerských projektů. Svůj jinak velmi zajímavý plán ovšem zfušoval tak, že ho zakreslil podle starých podkladů s řadou chyb a nepřesností.

Asi ještě horší je způsob, jak s plánem nakládá vedení dokské radnice. Záměr přináší zásadní změnu pro jezero a cestovní ruch, který v Doksech a Splavech velmi dobře živí stovky lidí. Radnice ale nepodnikla nic, aby je o projektu informovala ještě předtím, než o něm rozhodli zastupitelé.

Když už radnice nakonec uspořádala speciální představení pro veřejnost, nestálo jí za to o termínu „schůze" alespoň informovat na webových stránkách a navíc setkání naplánovala do malé zasedací místnosti na radnici. I průměrně prozíravý člověk by dávno pochopil, o jak zásadní věc jde a že o ní bude mezi lidmi opravdu velký zájem. Otázka je, jestli to lidé z radnice udělali „naschvál", anebo jsou opravdu tak nedovtípiví.

Suma sumárum: Máchovo jezero bude mít cukrárnu na molu jako na Varaderu. Ale na ty, co o tom rozhodují, sedí spíše přirovnání o čouhající slámě z bot. Aneb český amatérismus na dokský způsob.