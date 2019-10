Stěžují si ostatní ve vašem životě, že trávíte hodně času s mobilem v ruce? Zkracujete si spánek tím, že jste příliš dlouho na mobilu nebo nějakém jiném zařízení? Cítíte se náladový nebo nervózní, když jste offline, a všechny negativní emoce zmizí ve chvíli, když jste zpět online? Pokud vaše odpověď zní „ano“, tak jste podle Matěje Krejčího a jeho knihy DigiDetox závislí na digitálních technologiích. Liberečan za pomoci crowdfundingové kampaně shání peníze na její vydání.

„Je to moje první knižní zkušenost. Dlouho dobu jsem však byl součástí firmy, která stojí za knihou Konec prokrastinace, takže jsem rád, že i já svým titulem DigiDetox mohu přispět k cestě za spokojenějším životem. Máme to ve svých rukách a hlavách,“ prohlásil Krejčí, který pracuje jako terapeut osobnostního rozvoje.

Jak přiznal, on sám trpěl vlivem digitálních médií a hledal odpovědi, jak se s nimi vypořádat. „Špatně jsem spal, trávil jsem spoustu času na mobilu a zároveň se necítil psychicky dobře a byl nevrlý, když jsem neměl mobil u sebe nebo když se mi vybil. Zároveň i ve svém okolí jsem pozoroval, jak lidé mají během rozhovorů přilepené oči k displejům, já nebyl výjimka,“ popsal řadu negativních dopadů a jelikož mu to vadilo, rozhodl se s tím něco dělat.

„Prozkoumával jsem oblasti spokojenosti, spánku, pozornosti, výchovy dětí, vztahů a dalších důležitých oblastí pro osobní rozvoj a na základě těchto poznatků dal dohromady knihu DigiDetox,“ přiblížil vznik své publikace. Jejím smyslem je upozornit na problematiku nadužívání digitálních technologií a pomocí jednoduchých nástrojů a doporučení pomoci si nastavit vlastní jednání, chování a efektivitu ve spolupráci s technologií. Samostatnou kapitolu tvoří sociální sítě jako Instagram či Facebook.

„Skrz celou knihu se nese vliv sociální sítí a digitálních technologií, ale věřím, že pokud si člověk uvědomí jejich sílu a začne vše používat skromně a efektivně, tak může změnit své chování a využít potenciál těchto sítí,“ řekl Krejčí s tím, že je důležité přemýšlet, proč a co od nich vlastně očekáváme.

Někdo má k závislostnímu chování nebo nadužívání větší předpoklady. U digitální závislosti nerozhoduje věk, pohlaví či zaměstnání. „Nejvíce technologii nadužívají lidé, kteří pociťují osamělost, nespokojenost nebo se necítí dostatečně ohodnoceni a doufají, že sociální sítě a technologie vše vyřeší. Digitální nadužívání má podobné projevy jako nadužívání alkoholu, nikotinu nebo gamblingu, častokrát se jedná o útěk do světa, který nám je o trošku příjemnější,“ vysvětlil Krejčí.

Pro zisk peněz na publikaci svého titulu se rozhodl využít crowdfundingovou kampaň. „Celou knížkou chci pomoct lidem pochopit jejich lidskost a proč to neudělat společným přispěním na knihu,“ osvětlil své důvody Krejčí. Jako finální částku stanovil 156 tisíc korun, aby pokryl náklady na korektury, grafiku, sazbu, ilustrace či propagaci. „Pokud se nevybere, tak najdu jiný způsob, jak knihu dostat do života lidí. Zatím to však vypadá nadějně a věřím, že se vše podaří,“ svěřil se mladý spisovatel.

V případě svého úspěchu plánuje tři křty, které proběhnou v Brně, Praze a v Liberci. „Zároveň s tím budou pokračovat přednášky pro školy a veřejnost, workshopy, a když bude o téma zájem, tak i konference či besedy,“ poodhalil plány mladý muž. A proč by měl člověk přispět na vydání knihy? „Protože se jedná o knihu za 279 korun, která pomůže pochopit více lidský mozek a chování. Zároveň pomůže v digitální době zlepšit oblasti, jako je pozornost, spánek, vztahy, výchova dětí a také si můžete najít cestu k pochopení sebe samých,“ uzavřel Krejčí.