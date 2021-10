Největším favoritem na vítězství ale zůstává podle bookmakerů Fortuny v kursu 1,2:1 hnutí ANO. Do pozice největšího vyzyvatele se vyprofilovala koalice SPOLU s kursem na vítězství 4,8:1, vetší odstup už má s kursem 13:1 koalice Piráti+STAN. ANO je největším favoritem i pro samotné sázkaře, na jeho výhru směřuje celých 90 % vkladů.

„Letošním volbám se co do množství zápletek asi nemohou rovnat žádné předešlé. A to navzdory tomu, že ANO podle všeho zvítězí a cokoliv jiného by bylo poměrně velkým překvapením. Průzkumy i různé průřezové modely ukazují, že poskládat 101 nebude žádná legrace. Žádaná nevěsta se tak klidně může stát z SPD, na konci dne mohou rozhodnout strany, které v tuto chvíli balancují na 5 % hranici. Po volbách může být samostatnou kapitolou jednota předvolebních koalic, což v případě patové situace nepochybně bude zajímavá proměnná,“ sdělil hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Vedle celého Česka jsou v nabídce Fortuny k dispozici i sázky na jednotlivé kraje. Před čtyřmi roky dokázalo ANO zvítězit dokonce ve všech okresech, letos to ale vypadá, že mapa Marcely Augustové bude ve volebním studiu přeci jen o něco pestřejší. Hnutí Andreje Babiše je stále největším favoritem v deseti krajích. V Praze (1,2:1) a v Jihomoravském kraji (1,65:1) ale podle bookmakerů bude dominovat koalice SPOLU, Piráti+STAN pak patrně budou bodovat ve středních Čechách (2,1:1) a také v Libereckém kraji (1,8:1).

„Před čtyřmi roky volební účast nedosáhla ani na 61 %, zejména opoziční bloky ale pro dosažení úspěchu potřebují přivést k urnám právě mladé a nerozhodnuté voliče. Sázkaře letos nejvíce oslovují hranice kolem 63 %, čemuž by napomáhala poměrně napjatá situace ve společnosti. Na druhou stranu stále žijeme v covidové době, svou roli už tradičně hraje i počasí,“ dodal Hanák.