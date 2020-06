„Doposud jsme přijali 18 žádostí za bezmála 200 tisíc korun, jde zhruba o polovinu možných žadatelů o úlevu,“ sdělila referentka odboru správy majetku na novoborském městském úřadu Jiřina Ešnerová.



Opatření na podporu živnostníků a podnikatelů, kteří museli v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu omezit nebo zavřít své podniky, schválili novoborští radní v polovině dubna. Měsíční příjem města za pronájem nebytových prostor činí 227 tisíc.

„I když přijdeme o příjem, bylo pro nás prioritní zachovat stávající síť obchodů a dalších služeb, aby si lidé mohli nakoupit, kde jsou zvyklí, dojít si na jídlo, ke své kadeřnici. Chtěli jsme zabránit tomu, abychom se stali městem duchů s prázdnými provozovnami a nezaměstnanými,“ vysvětlil starosta Boru Jaromír Dvořák s tím, že i to bylo důvodem, proč město nešlo cestou odkladu plateb za nájemné. „Závazek by se podnikatelům jen posunul a to by jejich tíživou situaci neřešilo,“ dodal Dvořák.

Úplné prominutí nájemného od 16. března se týká živnostníků, kteří museli zavřít. Ti, kteří mohli od stejného data sice v omezeném režimu provozovat činnost, ale potýkali se s velkým propadem tržeb, mohou žádat o úlevu na nájemném ve výši 70 procent. Živnostníci a podnikatelé, kteří chtějí tuto formu pomoci využít, musí na odbor správy majetku zaslat žádost.

„Na jejím základě s nimi podepíšeme dohodu o snížení nájmu,“ upřesnila vedoucí odboru správy majetku Jitka Capouchová a zdůraznila, že úleva se nevztahuje na platby za energie, vodné a stočné. „Nemůžeme rozhodovat za poskytovatele těchto služeb,“ vysvětlila Jitka Capouchová. V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení a sídlo provozovny.