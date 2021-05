Lidé budou mít možnost na pokladně požádat o hotovostní vrácení vstupného za zrušené akce. Co se týče akcí přesunutých je možnost si vstupenky ponechat pro náhradní termín. Pokud někdo náhradního termínu využít nechce, má možnost také požádat o vrácení peněz za vstupenku. Lhůta pro vrácení vstupenek je stanovena do konce června. Poté už nebude možné vstupenky vrátit. Více informací ohledně přesunutých i rušených akcí a vracení vstupného získají lidé na webu www.cl-kultura.cz.

Pokladna bude v provozu v obvyklém čase, tedy od pondělí do pátku vždy od 15.00 do 18.00 hodin. Při návštěvě je potřeba dodržovat všechna platná hygienická nařízení. Dodržování dvoumetrových rozestupů, dezinfekce rukou a nošení respirátoru či nanoroušky. Už od vstupních dveří bude pro klienty pokladny vyhrazen koridor, který je oddělí od těch, kteří přicházejí do kulturního domu za účelem očkování. Protože se čeká velký nápor, prosí provozovatel o trpělivost při čekání ve frontě.

V pokladně samozřejmě lze vstupenky nejen vracet, ale také kupovat. V současnosti jsou v prodeji vstupenky na přesunuté akce a brzy bude také zahájen předprodej vstupenek na letní pořady na hradě Lipý.