Vstupenky na akce pořádané Kulturou Česká Lípa bude možné zakoupit i během prázdnin.

Foto: Město Česká Lípa

Hlavní pokladna v prostorách KD Crystal sice včera zavřela, nový prodej vstupenek však bude fungovat v pokladně Centra textilního tisku u Vodního hradu Lipý, a to v době úterý až neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pokladna v Crystalu se opět otevře 17. srpna. Online předprodej funguje bez omezení na webové stránce www.cl-kultura.cz.