Pokutu z Drážďan radši zaplaťte, policie vám může zabavit auto

Drážďany – Zaparkovat v saské metropoli bývá před Vánocemi složité.

Pokuta. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

Milovníci horkého svařáku, voňavých klobásek či nákupního šílenství odpočítávají poslední dny, snad i hodiny. Za necelý měsíc totiž začíná nejstarší německý vánoční trh Striezelmarkt v Drážďanech, který letos oslaví 583 let od svého založení. Málokdo výletu odolá, vždyť například z Ústí se do saské metropole dostanete po dálnici D8 zhruba za hodinu.

Jízda autem s sebou ovšem přináší otázku, kde v přeplněných Drážďanech zaparkovat. Ceny parkování se pak pohybují kolem 4 až 6 eur za tři hodiny. „Krátkodobé parkování je výhodné v podzemní garáži v Altmarkt-Galerie, která je však v době konání trhů většinou plně obsazená. Dobrým tipem je obrovská garáž a parkoviště na střeše v nákupním centru Centrum-Galerie, tedy nákupní pasáži, kde je mimo jiné také Primark. Celodenní parkovné vyjde na 5 eur,“ radí na svých stránkách server Drazdany.info.

Zkušenosti s parkováním v zahraničí má i Martin z Ústí, který nedávno na své motorce projel Německo, Rakousko, Švýcarsko a Itálii. Parkoval v nákupních centrech, případně přímo ve městě. „Motorkáři to mají v tomto ohledu jednodušší po celé Evropě. Problémy s volnými místy jsem nezaznamenal. Všude je vyhrazený kus chodníku pro motorky, podobně tomu je i v Drážďanech,“ říká Martin.

Odlišné zkušenosti mají řidiči aut recepční Petra Šubrtová z Bíliny a kuchař Benjamin Fischer z německého Radebeulu, městečka ležícího zhruba 15 minut od Drážďan.

LÍSTEK ZA STĚRAČEM

„Když stojíte na zákazu stání nebo nezaplatíte parkovné, může se vám v Drážďanech stát, že najdete za stěračem informační lístek. Němečtí strážníci totiž nevybírají žádné blokové pokuty, které se platí přímo na místě, auta si fotografují a evidují si poznávací značky,“ popisuje Šubrtová.

„Výzva k zaplacení pokuty vám následně přijde až domů. Na parkování u nás v Drážďanech si dávají pozor i samotní Němci. Policie to hodně kontroluje,“ doplňuje Fischer. Výše sankce se pohybuje mezi 15 až 25 eury.

„Nedoporučuji tyto výzvy vyhazovat. Může se stát, že při dalším vjezdu na území daného státu vám dají pokutu mnohem vyšší, anebo vám rovnou seberou auto. Je lepší to hned převodem na účet zaplatit,“ říká Jan Pechout z BESIPu.

ZJISTÍ VLASTNÍKA

Česko je totiž od loňského roku zapojené do přeshraniční spolupráce pro vymáhání postihů za dopravní delikt. Němci tak mohou v systému evropské registrace vozidel Eucaris snadno zjistit, komu auto patří a kde hříšník bydlí.

Pokuty ovšem nedostávají Češi v zahraničí pouze za parkování, ale také za rychlost. Recepční Petra, která pracuje v Hotelu Stadt Radebeul, dobře ví, že s německými policisty není radno si zahrávat. Zkušenosti má hned s dvěma pokutami.

„Jela jsem z práce, na rovince nedaleko mého domu je značka 30,“ popisuje Petra. Kdo by ovšem řekl, že právě na tomto úseku budou stát policisté s radarem. „Naměřili mi 36 a domů do Bíliny, kde mám trvalé bydliště, mi přišla pokuta. Tím, že jsem ji zaplatila hned, mě to vyšlo pouze na 15 eur,“ říká Petra. Zajímavostí je, že pokuta byla přeložená do češtiny.

Mnohem přísnější pak jsou němečtí policisté k řidičům, kteří nepovoleně zaparkují na místech pro invalidy nebo před požární vjezdy. „Z těchto míst se auta většinou odtahují, pokuta se může vyšplhat až na 200 eur,“ dodává Fischer.